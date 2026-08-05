بعد الارتفاع .. إلى أين وصلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-8-2026؟!

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر استقرارًا مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026، وذلك بعد آخر ارتفاع تم تسجيله خلال تعاملات أمس، بالتزامن مع مواصلة أسعار الذهب عالميًا مكاسبها، وهو ما انعكس على حركة المعدن الأصفر في السوق المحلية.

ويترقب المواطنون والمستثمرون خلال الساعات المقبلة اتجاه أسعار الذهب، وما إذا كانت ستواصل الارتفاع مدعومة بالمكاسب العالمية، أم تعود إلى التراجع مرة أخرى، خاصة في ظل حالة التذبذب التي سيطرت على أسعار الذهب خلال الأيام الماضية بين الارتفاع والانخفاض.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6703 جنيهات.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 5865 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 5027 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 3910 جنيهات.

سجّل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 208487 جنيهًا.

سجّل سعر أوقية الذهب عيار 21 نحو 182426 جنيهًا.

سجل سعر الجنيه الذهب (وزن 8 جرامات من عيار 21) نحو 46921 جنيهًا.