قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل أشهر من رحيل أصحاب القبعات الزرقاء.. من سيخلف يونيفيل في جنوب لبنان؟
بعد الارتفاع .. إلى أين وصلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-8-2026؟!
الذهب يواصل الارتفاع في المعاملات الفورية ويصعد بنحو 2%.. تفاصيل
دعاء لطرد النكد من المنزل وسداد الديون .. أدركه بـ 10 كلمات
محافظ كفر الشيخ ورئيس «الثروة السمكية» يسلّمان 27 سيدة معدات نقل أسماك تعمل بالطاقة الشمسية
مصادر لـ"شبكة سي إن إن": نقص حاد في قدرات الاعتراض الصاروخي الأمريكية
موعد إجازة المولد النبوي 2026 للقطاعين الحكومي والخاص.. هل تُرحل للخميس؟
القاهرة 36.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026
مساعد وزير التموين: ندعم الملتزمين ومواجهة أي تجاوزات بكل حسم وشدة وردع
كبيرة المحللين بمعهد نيولاينز: واشنطن لن تقبل بسيطرة إيران على مضيق هرمز
الأوقاف: 100 مليون جنيه للقروض الحسنة وتوسيع الاستفادة لموظفي الدولة
«اتحاد الصناعات»: مبادرات خفض الفائدة إلى 5% و8% أنقذت الصناعة المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد الارتفاع .. إلى أين وصلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-8-2026؟!

أسعار الذهب صباح اليوم الاربعاء
أسعار الذهب صباح اليوم الاربعاء
رانيا أيمن

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر استقرارًا مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026، وذلك بعد آخر ارتفاع تم تسجيله خلال تعاملات أمس، بالتزامن مع مواصلة أسعار الذهب عالميًا مكاسبها، وهو ما انعكس على حركة المعدن الأصفر في السوق المحلية.

ويترقب المواطنون والمستثمرون خلال الساعات المقبلة اتجاه أسعار الذهب، وما إذا كانت ستواصل الارتفاع مدعومة بالمكاسب العالمية، أم تعود إلى التراجع مرة أخرى، خاصة في ظل حالة التذبذب التي سيطرت على أسعار الذهب خلال الأيام الماضية بين الارتفاع والانخفاض.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6703 جنيهات.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 5865 جنيهًا.

الذهب يحافظ على مكاسبه وسط ترقب بيانات الوظائف الأمريكية واستمرار التوترات الجيوسياسية

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 5027 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 3910 جنيهات.

سجّل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 208487 جنيهًا.

سجّل سعر أوقية الذهب عيار 21 نحو 182426 جنيهًا.

سجل سعر الجنيه الذهب (وزن 8 جرامات من عيار 21) نحو 46921 جنيهًا.

الذهب أسعار الذهب اليوم سعر الذهب في مصر اليوم سعر عيار ٢٤ اليوم سعر عيار ٢١ اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال

هل تضرب مصر هزة جديدة؟.. البحوث الفلكية ترد على الشائعات وتكشف الحقيقة

موعد بدء الدراسة 2027

موعد بدء الدراسة 2027 للمدارس الحكومية والخاصة والدولية ..ماذا قررت التعليم؟

محمد صلاح

محمد صلاح .. القنوات الناقلة لـ مباريات طرابزون سبور في الدوري التركي

الغندور

الغندور يفجر مفاجأة بشأن بيزيرا .. وجماهير الزمالك تحسم موقفها

وزير التربية والتعليم

رد رسوم تظلمات الثانوية العامة لأي طالب يستحق “درجات إضافية” وإخطار مكتب التنسيق

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الفراخ اليوم.. البانيه يخسر 40 جنيهًا | والبيض يواصل الهبوط

تنسيق الجامعات 2026

متاح الآن .. فتح التسجيل بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

طقس

تحذير من تصاعد آثار التغيرات المناخية .. العالم مُقبل على موجات حر غير مسبوقة | فيديو

ترشيحاتنا

داليا البحيري

داليا البحيري تخطف الأنظار عبر إنستجرام

شمشون ودليلة

يحتل المركز السادس.. شمشون ودليلة يتجاوز الـ 600 ألف ريال سعودي

خليل مرسي.. فنان جمع بين الإبداع الأكاديمي والتألق على الشاشة

خليل مرسي.. فنان جمع بين الإبداع الأكاديمي والتألق على الشاشة

بالصور

قبل أشهر من رحيل أصحاب القبعات الزرقاء.. من سيخلف يونيفيل في جنوب لبنان؟

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

طرق طبيعية لتقليل الشعور بالعطش في الحر

طرق طبيعية لتقليل الشعور بالعطش في الحر
طرق طبيعية لتقليل الشعور بالعطش في الحر
طرق طبيعية لتقليل الشعور بالعطش في الحر

لوك لافت.. روبي تخطف الأنظار بظهورها الأخير

روبي
روبي
روبي

طريقة عمل بوبس آيس كريم المانجو بالشوكولاتة .. قوام كريمي ومُنعش

طريقة عمل بوبس آيس كريم المانجو بالشوكولاتة
طريقة عمل بوبس آيس كريم المانجو بالشوكولاتة
طريقة عمل بوبس آيس كريم المانجو بالشوكولاتة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد