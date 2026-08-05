محافظ الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي بأجا.. ويؤكد على تحسين الخدمات للمواطنين

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، ديوان رئاسة مركز ومدينة أجا، بهدف الوقوف على مستوى انضباط العمل وحسن الأداء الوظيفي، ومتابعة سير الخدمات المقدَّمة للمواطنين عن كثب.

وتفقد المحافظ المركز التكنولوجي الموجود بالديوان، حيث التقى عددا من المواطنين واستمع إلى مطالبهم واستفساراتهم، مؤكداً لهم أن المحافظة تبذل كافة الجهود الممكنة لتوفير الخدمات اللازمة وتلبية احتياجاتهم في أقرب وقت، وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع في الاستجابة للمطالب، والرد على الشكاوى، وإنجاز الملفات المطلوبة بدقة وكفاءة.

وشدد المحافظ على الإسراع في الرد على نقاط المتغيرات المكانية، وإنهاء ملفات التصالح وفق الضوابط القانونية، وتسليم النماذج المعتمدة لأصحابها دون تأخير، وسرعة الانتهاء من إجراءات إصدار تراخيص البناء، وتوفير سبل الراحة للمواطنين خلال فترة انتظارهم لاستلام الخدمة.

وأكد محافظ الدقهلية، أن تلبية مطالب المواطنين تأتي في مقدمة أولويات العمل المحلي، مشيراً إلى أن هذه الجولات الميدانية المفاجئة تأتي في إطار الحرص على المتابعة المستمرة لكافة المراكز والمدن، للتحقق من الالتزام بأداء المهام الوظيفية على الوجه الأمثل، وتحسين مستوى الخدمات، والتعرف المباشر على آراء المواطنين ومشكلاتهم، والعمل على تذليل أي عقبات قد تعترض تلبية الخدمات اللازمة لهم.