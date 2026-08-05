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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بـ 34 ميدالية.. مصر تتوج بلقب بطولة العرب للناشئين والشباب للشطرنج

منتخب مصر للشطرنج
منتخب مصر للشطرنج
عبدالله هشام

توج منتخب مصر للشطرنج بلقب بطولة العرب للناشئين والشباب، والتي أقيمت في مصر بمشاركة 350 لاعبًا ولاعبة، من 16 دولة.

جاء ذلك بعدما تصدر الفراعنة جدول ترتيب البطولة برصيد 34 ميدالية بواقع 16 ذهبية و8 فضية و10 برونزية.

واحتل الإمارات المركز الثاني برصيد 16 ميدالية، بواقع 4 ذهبيات ومثلهم فضية، و8 برونزيات، فيما جاء المنتخب اللبناني في المركز الثالث برصيد 9 ميداليات بواقع ذهبيتان و5 فضيات وبرونزيتين.

من جانبه عبر اللواء مختار عمارة رئيس الاتحاد المصري للشطرنج عن سعادته بنجاح تنظيم البطولة، مؤكدًا أن اللاعبين المصريين دائمًا ما يثبتون جدارتهم وتألقهم في المحافل العربية والقارية والدولية.

تابع عمارة أن البطولة شهدت نجاحًا مبهرًا على جميع المستويات سواء فنيًا أو تنظيميًا، وهو ما أقر به جميع المشاركين من كل الدول.

ووجه عمارة الشكر إلى الدولة المصرية متمثلة في وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية واللذان لم يدخرا جهدًا في توفير كل سبل الدعم من أجل خروج البطولة بهذا الشكل المشرف.

جدير بالذكر أن البطولة شهدت مشاركة منتخبات، الكويت وقطر والإمارات والبحرين والعراق وتونس والجزائر والمغرب والأردن ولبنان وليبيا واليمن وسلطنة عمان وفلسطين وسوريا، إلى جانب مصر الدولة المستضيفة.

وأقيم على هامش البطولة دورة حكام معتمدة من الاتحاد الدولي للشطرنج، بالإضافة إلى دورة لمعلمي المدارس معتمدة أيضًا من الاتحاد الدولي، في إطار جهود تطوير اللعبة ونشرها على المستويين الفني والتعليمي.

منتخب مصر للشطرنج منتخب مصر بطولة العرب للناشئين والشباب الاتحاد المصري للشطرنج وزارة الشباب والرياضة

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