بقميص طرابزون.. محمد صلاح يوجه أول رسالة لجماهير النادي التركي

ظهر محمد صلاح نجم منتخب مصر للمرة الأولى بقميص طرابزون التركي قبل دقائق معدودة من وصله لمطار أتاتورك بتركيا استعدادا للانضمام للفريق.

ونشر الحساب الرسمي صورة محمد صلاح بالقميص وكتب: لأول مرة أمام الكاميرات مرتديًا قميص طرابزون سبور العنابي والأزرق.. رسالته الأولى لجماهير طرابزون سبور العظيمة: "طرابزون في كل مكان بالنسبة لنا!".

Bordo-Mavili formasıyla ilk kez kameraların karşısında… İlk mesajı Büyük Trabzonspor Taraftarına:



“Bize Her Yer Trabzon!” ❤️💙#SalahIsComing pic.twitter.com/Sr1KcRDwpk — Trabzonspor (@Trabzonspor) August 5, 2026

موعد أول مباراة لـ محمد صلاح في تركيا

ومن المنتظر أن تكون أول مباراة لمحمد صلاح بقميص طرابزون يوم 15 أغسطس الجاري وأمام فريق قاسم باشا في الجولة الأولى من بطولة الدوري.

وكشفت تقارير صحفية تركية تفاصيل العقد الذي سيوقعه محمد صلاح مع طرابزون سبور، حيث يمتد التعاقد لمدة موسمين، مقابل 17 مليون يورو سنويًا، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو أخرى في كل موسم ضمن بنود إضافية، ليصل إجمالي قيمة العقد إلى 44 مليون يورو.

وأشارت التقارير إلى أن صلاح سيحصل أيضًا على نسبة تتراوح بين 20 و25% من عائدات بيع القمصان الخاصة باسمه، وهو ما قد يرفع إجمالي العائد المالي للاعب إلى نحو 50 مليون يورو خلال مدة التعاقد.