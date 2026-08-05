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ببطاقة الرقم القومي|تعليمات تسليم استمارات النجاح لطلاب الثانوية العامة 2026 بالمدارس
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ببطاقة الرقم القومي|تعليمات تسليم استمارات النجاح لطلاب الثانوية العامة 2026 بالمدارس

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أعلنت المدارس الثانوية ، ضوابط وتعليمات تسليم استمارات النجاح لطلاب الثانوية العامة 2026 ، مؤكدة ما يلي :

  • يتوجه الطالب إلى المدرسة ببطاقة الرقم القومي أو إثبات شخصية معتمد لإستلام استمارة النجاح
  • تسلم استمارة النجاح للطالب شخصيا ، وفي حال تعذر حضوره يمكن اتباع الإجراءات التي تقررها المدرسة وفق التعليمات الرسمية
  • إذا لم يستلم الطالب استمارة النجاح خلال 3 أيام من بدء التسليم ، يتم إخطاره على هنوانه بخطاب موصى عليه للحضور لإستلامها
  • يوقع الطالب على كشف استلام معد لذلك في المدرسة ، مع الاحتفاظ بالكشوف في ملفات شئون الطلاب بالمدرسة
  • لا يتسلم الطالب استمارة النجاح إلا بعد دفع 70 جنيها
  • تحتوي استمارة النجاح على الرقم السري الخاص بالطالب ، وهو الرقم المستخدم في تسجيل رغبات تنسيق الجامعات ، ولذلك يجب الحفاظ عليها وعدم تصويرها أو تداولها مع الآخرين
  • تعتبر استمارة النجاح المستند الرسمي الوحيد المعتمد لإثبات نجاح الطالب ، ويجب الاحتفاظ بها لتقديمها عند استكمال إجراءات الإلتحاق بالكليات والمعاهد
  • تتولى إدارة المدرسة : تنظيم عملية التسليم ، ومطابقة بيانات الطالب قبل التسليم ، وحفظ كشوف الاستلام في ملفات شئون الطلاب ، وعدم تسليم الاستمارات إلا بعد استيفاء جميع الضوابط المقررة ، وتقوم المدرسة بتوريد صورة يومية وعمل حصر يومي بالمتبقي من الشهادات وما تم توريده

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن رسوم تسليم شهادات نجاح طلاب الثانوية العامة 70 جنيها مقسمة كالتالي :

- تكلفة طبع وتحرير الشهادة : 44 جنيه
- ضريبة دمغة نوعية : 9 جنيه
- رسم تنمية الموارد المالية للدولة : 2 جنيه
- رسم إضافي : 10 جنيه
- طابع الشهيد : 5 جنيه
- المجموع : 70 جنيه

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني :  نظراً لعدم تفعيل آلية تحصيل قيمة شهادات الثانوية العامة للعام الدراسي 2026 بمكاتب البريد وصعوبة تحصيل الرسوم المقررة ، الأمر الذي يتعذر معه تطبيق القرار الوزارى رقم ١٤٠ لسنة ٢٠٢٦ على شهادات العام الدراسي الحالي، يتم تحصيل قيمة شهادة الثانوية العامة لهذا العام طبقاً للعام السابق بناء على موافقة الوزير على تعديل قيمة الرسم الاضافي الواردة بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم (١٤٦) بتاريخ ۲۰۲۰/۹/۳، بشأن قيمة دمغة وتكلفة طبع وتحرير الشهادات الدراسية.

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