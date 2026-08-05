قفزة جديدة في أسعار الذهب.. وترقب لحدث قد يغير اتجاه الأسعار

ارتفع الذهب للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الأربعاء، مسجلا أعلى مستوياته في شهر بفضل تراجع الدولار وانخفاض أسعار النفط، ويترقب المتعاملون في السوق صدور بيانات الوظائف الأمريكية بحثا عن ‌مؤشرات حول مسار السياسة النقدية الأمريكية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 2.4 بالمئة إلى 4175.53 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0640 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوياته منذ السابع من يوليو، وفقاً لرويترز.

وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب اثنين بالمئة إلى 4235.30 دولار.

واستمر الدولار في التراجع، مما جعل المعادن المسعرة بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

واصل النفط الخام تراجعه بعد الخسائر الحادة التي تكبدها ⁠في جلستي التداول السابقتين. ومن الممكن أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تخفيف المخاوف بشأن التضخم التي تعزز توقعات ارتفاع أسعار الفائدة.

وقالت قطر إن الوسطاء يحرزون تقدما في محاولة إنهاء الحرب الأمريكية الإيرانية، رغم نفي طهران أن هناك محادثات جارية مثلما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال كلفن وونج محلل الأسواق لدى أواندا "علاقة الذهب بالنفط لا تزال قائمة، إذ تؤثر أسعار النفط بشكل كبير في الاقتصاد العالمي من خلال الضغوط التضخمية. إذا حصلنا على خارطة طريق واضحة لمزيد من التهدئة ‌في ⁠حدة التوتر، فقد ترتفع أسعار الذهب".

وعادة ما يفقد الذهب جاذبيته عند ارتفاع أسعار الفائدة رغم مكانته كأداة للتحوط من التضخم، لأنه لا يدر عائدا.

ويرى المتعاملون حاليا احتمالا بنسبة 59 بالمئة لرفع أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي الأمريكي المقرر عقده في 15 و16 سبتمبر ، بانخفاض عن 67 بالمئة في اليوم السابق.

وقالت آنا بولسون، رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في فيلادلفيا، إنها تتبنى "فكرا منفتحا" بشأن مستقبل السياسة النقدية في ظل توقعات قد تستدعي رفع أسعار ⁠الفائدة.

ويترقب المتعاملون تقرير التوظيف الذي تصدره إيه.دي.بي في وقت لاحق من اليوم وتقرير وظائف شهر يوليو تموز المقرر صدوره يوم الجمعة.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية 3.8 ⁠بالمئة إلى 61.76 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 2.6 بالمئة إلى 1779.25 دولار، بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ منتصف يونيو حزيران في وقت سابق. وارتفع البلاديوم 2.6 بالمئة إلى 1389.15 دولار بعدما بلغ أعلى مستوى له في شهرين.