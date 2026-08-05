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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
علياء فوزى

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 5 غسطس 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة. 

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 6710 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6650 جنيه.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  5870  جنيها.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  5830 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5030 جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 4990 جنيه.

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 3915 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 3880 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن 

بلغ  سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 46960جنيها.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 46560 جنيهًا.

سعر بيع أوقية الذهب اليوم 

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 209195 جنيها.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 207415 جنيهات.

سعر الدولار اليوم في الصاغة 

سجل سعر دولار الصاغة اليوم ليصل 51.17 جنيه مقابل 50.18 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4077 دولار.

أسعار الذهب سعر الذهب اليوم سعر بيع جرام الذهب سعر الذهب عيار 18 سعر الجنيه الذهب

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