ترامب عن محادثات إيران: توسّلوا للتحدّث معنا.. ومضيق هرمز سيفتح قريبًا

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة فوكس نيوز بأن مضيق هرمز "سيُفتح قريبًا جدًا"، وإلا فإن إيران "ستُضرب بشدة".

وأضاف الرئيس الأمريكي : “اتصلوا بي وسألوني بأدب شديد: من فضلك، هل يُمكننا التحدّث؟'".

كما ادعى ترامب أن "محادثاتنا مع الإيرانيين جيدة جدًا، وسنعرف موقفنا خلال 48 ساعة".

وتقترب الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عُمان من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى الإعلان عنه اليوم الأربعاء، وفقًا لمصدرين إقليميين ومسئول أمريكي.

وسيُلبي الاتفاق الناشئ بعض مطالب إيران بزيادة سيطرتها على حركة الملاحة في مضيق هرمز، وهي سيطرة لم تكن تملكها قبل الحرب، بحسب ما أورده موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي.

وفقًا لمصدرين إقليميين، ينص الاتفاق قيد المناقشة على ترتيب مؤقت لمدة 60 يومًا بين عُمان وإيران في مضيق هرمز، قابل للتمديد.

وستسلك جميع السفن القادمة عبر المضيق إلى الخليج مسارًا شماليًا عبر المياه الإيرانية، وستسلك جميع السفن المغادرة عبر المضيق إلى بحر العرب مسارًا جنوبيًا عبر المياه العمانية، بالتنسيق مع إيران، ولن تُفرض أي رسوم أو ضرائب خلال فترة الستين يومًا.

وستعمل الأطراف على إزالة الألغام البحرية من الممر الأوسط للمضيق خلال ثلاثين يومًا.