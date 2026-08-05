ضمن مشروع «باب أمل».. «بيطري سوهاج» تسلّم رؤوس أغنام للمستفيدين بساقلته بعد فحوصات وتحصينات شاملة|صور

نفذت مديرية الطب البيطري بسوهاج، ضمن مشروع "باب أمل.. من الحاجة إلى الاستدامة"، أعمال تسليم عدد من رؤوس الأغنام العشر لعدد من المستفيدين بمركز ساقلته، وذلك في إطار دعم الأسر المستحقة وتمكينها اقتصاديًا.

وجاءت فعاليات التسليم تحت إشراف الدكتور محمود عبدالغني، مدير إدارة الرعاية والعلاج بالمديرية، والدكتورة ريهام رأفت عبد الحميد، مدير إدارة الرعاية التناسلية، والدكتور جمال أبو السعود، مدير إدارة الخدمات.

الطب البيطري بسوهاج يسلم رؤوس ماشية للأسر الأولى بالرعاية

والدكتورة ماريان سمير، مدير إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة، والدكتور رجب مدكور، مدير إدارة ساقلته البيطرية، وبمشاركة عدد من الأطباء البيطريين والعاملين بالمديرية وإدارة ساقلته البيطرية.

وأكدت مديرية الطب البيطري أن جميع رؤوس الأغنام خضعت لسلسلة من الإجراءات البيطرية الدقيقة قبل تسليمها للمستفيدين، شملت إجراء الكشف الظاهري للتأكد من خلوها من الأمراض المختلفة ومطابقتها لمواصفات التوريد.

وذلك إلى جانب فحصها باستخدام جهاز السونار لتحديد حالة العشر، وسحب عينات دم للتأكد من خلوها من مرض البروسيلا، فضلًا عن تحصينها وترقيمها وتسجيلها والتأمين عليها، بما يضمن الحفاظ على الثروة الحيوانية وصحة الحيوانات المستلمة.

وأوضحت المديرية أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية الدولة لدعم المشروعات الصغيرة وتحقيق التنمية الريفية المستدامة، من خلال توفير رؤوس ماشية سليمة وآمنة للمستفيدين، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وخلق مصادر دخل مستقرة للأسر المستهدفة، مؤكدة استمرار التعاون مع مختلف الجهات الشريكة لتنفيذ المزيد من المبادرات التنموية التي تعود بالنفع على أبناء محافظة سوهاج، وتدعم خطط الدولة في تنمية القطاعين الزراعي والبيطري.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء الدكتور طارق راشد، محافظ سوهاج، وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وتحت قيادة الدكتور أحمد حمدي، مدير عام مديرية الطب البيطري بسوهاج، واصلت المديرية جهودها لدعم صغار المربين والأسر الأولى بالرعاية، من خلال تنفيذ بروتوكولات التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة.