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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بقيادة مدير الأمن.. حملة مرورية مكبرة تعيد الانضباط للكورنيش الغربي في سوهاج

جانب من الحملة بسوهاج
جانب من الحملة بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد الكورنيش الغربي بمدينة سوهاج، منذ قليل، حملة مرورية مكبرة استهدفت إعادة الانضباط والسيولة المرورية، وذلك برئاسة اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، في إطار تنفيذ توجيهات وزارة الداخلية بتكثيف الحملات الميدانية لتحقيق الانضباط بالشوارع والميادين والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

ماذا حدث؟

وشارك في الحملة قيادات مديرية أمن سوهاج، وضباط إدارة المرور، وعدد من القوات النظامية، حيث تم المرور على امتداد الكورنيش الغربي، أحد أكثر المحاور الحيوية بالمحافظة، وبناحية مديرية التربية والتعليم بمدينة سوهاج، والميادين المجاورة، لمتابعة الحالة المرورية والتعامل الفوري مع أي مخالفات أو معوقات تعرقل حركة السير.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات المرورية المتنوعة، شملت السير عكس الاتجاه، والانتظار الخاطئ، وعدم الالتزام بقواعد وآداب المرور، إلى جانب رفع السيارات المتروكة التي تسببت في إعاقة الحركة المرورية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما وجه اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بضرورة التواجد الميداني المستمر لرجال المرور بمختلف الشوارع والمحاور الرئيسية، خاصة في أوقات الذروة، لضمان تحقيق السيولة المرورية والتعامل الفوري مع أي كثافات أو أعطال قد تؤثر على حركة المواطنين.

ولاقت الحملة ارتياحًا بين المواطنين، الذين أشادوا بالانتشار المروري الملحوظ وجهود رجال الشرطة في تنظيم الحركة على الكورنيش الغربي، مؤكدين أن استمرار تلك الحملات يسهم في الحد من التكدسات المرورية، ويعزز الشعور بالأمان، ويعيد المظهر الحضاري لشوارع مدينة سوهاج، بما يحقق انسيابية الحركة ويخدم المواطنين على مدار الساعة.

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