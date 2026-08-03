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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج يوجه بفحص استغاثة مواطن.. والري: الأعمال الجارية رفع مخالفات وردم قديم

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

رداً على مقطع الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه أحد المواطنين مستغيثاً ومتضرراً مما وصفه بقيام أحد الأشخاص بأعمال ردم وإلقاء مخلفات في مجرى نهر النيل بنطاق المحافظة.

محافظة سوهاج

وفور رصد مقطع الفيديو من قبل "وحدة الرصد الإعلامي بالمحافظة" ، أصدر اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، توجيهات عاجلة لفحص مضمون الفيديو.

وبيان حقيقة الأمر بدقة، حيث تم التواصل الفوري مع مديرية الري بالمحافظة برئاسة المهندس محمد طايع وكيل وزارة الري بمحافظة سوهاج للوقوف على أبعاد الموقف ميدانياً.

وأفاد بأن ما جاء في مقطع الفيديو من اتهامات هو عار تماما من الصحة ولا يستند إلى أي حقائق، موضحا أن المعدات المتواجدة بالموقع تتبع الإدارة وتعمل منذ يوم الجمعة الماضي الموافق 31 يوليو وحتى الآن، لتنفيذ عدد من قرارات الإزالة مصلحيا بناحية السمطا بمركز البلينا (كيلو 383 بر أيسر نهر النيل).

وأضاف أن الأعمال الجارية تستهدف رفع وإزالة مخالفات ردم وتراكمات قديمة من القمامة والقاذورات التي ألقاها بعض أهالي الناحية على جسر النيل وميول تكاسي الأحجار.

والتي تراكمت لفترات طويلة دون جمعها، مشيرا إلى أن طاقم الإشراف الهندسي وبحضور مدير عام الإدارة فوجئوا بقيام المواطن بتوجيه تلك الادعاءات غير الصحيحة أثناء تأدية عملهم، مؤكدا أن حماية النيل هي الجهة الأحرص على سلامة المجرى المائي وإتمام العمل على أكمل وجه وبأعلى كفاءة.

وتؤكد محافظة سوهاج استمرار العمل بالموقع حتى الانتهاء تماماً من تطهير الجسر، وتهيب بالمواطنين تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكدة عدم التهاون مع أي تعديات ومواصلة رصد ومتابعة كافة الشكاوى والتعامل معها بكل حسم وشفافية.

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