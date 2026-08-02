محافظ سوهاج يشيد بمعرض تنسيقية شباب الأحزاب للكتاب: إضافة نوعية للحراك الثقافي بالصعيد

واصل معرض تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للكتاب بمحافظة سوهاج، بالتعاون مع عصير الكتب للنشر والترجمة والتوزيع، استقبال زواره في ثاني أيامه، وسط إقبال جماهيري لافت، وزخم ثقافي يعكس اهتمام أبناء المحافظة بالفعاليات الفكرية والمعرفية.

وفي هذا الإطار، أجرى اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، جولة تفقدية داخل أروقة المعرض، رافقه خلالها كمال سليمان، نائب المحافظ، واللواء أحمد السايس، سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد حلمي، السكرتير العام المساعد، وعلي قاعود، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومصطفى فواز، مدير المعرض.

معرض تنسيقية شباب الأحزاب

اطّلع المحافظ والوفد المرافق على أحدث الإصدارات التي يضمها المعرض في مجالات الفكر والأدب والتاريخ والعلوم والتنمية البشرية وكتب الأطفال، كما تابعوا جانبًا من الفعاليات الثقافية المصاحبة، التي تستهدف ترسيخ قيم المعرفة والوعي، وتعزيز التواصل بين المثقفين والجمهور.

وفي السياق ذاته، أشاد محافظ سوهاج بالمستوى المتميز الذي ظهر به المعرض، وحسن التنظيم، والتنوع الكبير في الإصدارات، والإقبال الجماهيري الملحوظ، معتبرًا أن هذه الفعاليات تمثل إضافة نوعية للحراك الثقافي بالمحافظة، وتعكس اهتمام الدولة المصرية ببناء الإنسان، ونشر ثقافة القراءة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للتنمية الشاملة، مثمنًا الدور الذي تقوم به تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في إطلاق المبادرات المجتمعية والثقافية، بالتعاون مع مؤسسات النشر، بما يخدم أهداف الجمهورية الجديدة.

وأشار علي قاعود، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن المعرض يأتي في إطار رؤية التنسيقية الهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي، وإيصال الفعاليات الثقافية إلى مختلف المحافظات، ولا سيما محافظات جنوب الصعيد، بما يسهم في توسيع دائرة المشاركة الثقافية، وخلق مساحات للحوار والتنوير بين مختلف فئات المجتمع.