كان يقوده.. مصرع صغير بانقلاب تروسيكل في سوهاج

شهد مركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، حادثا مأساويا أسفر عن مصرع صغير في العقد الأول من العمر؛ إثر انقلاب تروسيكل كان يقوده الصغير بالطريق الزراعي الشرقي.

وذلك بعد اختلال مقود المركبة بيديه، فيما تم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

ماذا حدث؟

وتلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بوصول صغير في العقد الأول من العمر، جثة هامدة، إلى مستشفى دار السلام المركزي؛ إثر تعرضه لحادث سير.

وبالانتقال والفحص، تبين وقوع الحادث بالطريق الزراعي الشرقي بدائرة مركز دار السلام، حيث لقي الصغير مصرعه، وبسؤال شقيقة المتوفي، أفادت بأنه كان يقود التروسيكل.

وأثناء سيره بالطريق اختل مقود المركبة بيده؛ ما أدى إلى انحرافها عن مسارها وانقلابها على جانب الطريق، الأمر الذي أسفر عن وفاته في الحال.

وأضافت في أقوالها أنها لا تتهم أحدًا بالتسبب في وقوع الحادث، مؤكدة أن الواقعة جاءت نتيجة اختلال عجلة القيادة وفقدان السيطرة على التروسيكل، كما نفت وجود شبهة جنائية.

وأجرت الأجهزة الأمنية المعاينة اللازمة لموقع الحادث، وتم رفع آثار الواقعة وإعادة تسيير الحركة المرورية بالطريق، فيما تم التحفظ على التروسيكل تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وكلفت باستكمال الإجراءات القانونية والتصريح بدفن الجثمان.