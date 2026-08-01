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حقيقة فيديو أثار الجدل في سوهاج.. الداخلية تكشف ملابسات واقعة تحطيم كاميرا مراقبة وتعدي على سيدة وأبناؤها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بسبب كاميرات مراقبة.. القبض على المتهم بالتعدي على جيرانه في سوهاج

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله القائم على النشر من بعض الأشخاص؛ لقيامهم بالاتجار بالمواد المخدرة، والتعدي على زوجته وأنجالهما؛ بسبب تركيب كاميرا مراقبة أمام منزله في سوهاج.

وبالفحص؛ أمكن تحديد القائم على النشر (متواجد حالياً خارج البلاد)، وبسؤال زوجته (مقيمة بدائرة مركز شرطة جرجا)؛ قررت بتضررها من (شخصين - مقيمان بذات الدائرة) لقيامهما بالتعدي عليها بالسب؛ لخلافات بينهما حول الجيرة، وقيامهما بتحطيم كاميرا المراقبة الخاصة بمنزلها؛ لادعائهما كون الكاميرا موجهه تجاه منزلهما، ونفت ادعاء زوجها بقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة.

وأمكن ضبط المشكو في حقهما، وتم بإرشادهما ضبط (الأداة الزراعية المستخدمة في تحطيم الكاميرا)، وبمواجهتهما؛ اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، واتخذت الإجراءات القانونية.
 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى المواد المخدرة

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