استعدادا للموسم الجديد.. شيكوبانزا ينضم قريبا لمعسكر الزمالك

كشف الناقد الرياضي، أشرف عبد الناصر، أن الأمور بدأت تهدأ في نادي الزمالك والفريق دخل معسكرا في أحد فنادق العاصمة الجديدة.

واضاف- خلال مداخلة هاتفية في التغطية الخاصة التي يقدمها أحمد دياب، ومحمد جوهر، على قناة صدى البلد- أن شيكوبانزا سيكون في القاهرة للانضمام لمعسكر الفريق استعدادا للفترة المقبلة.

ولفت إلى أن الكابتن معتمد جمال سيستمر في منصبه بصورة طبيعية، موضحا أن الفريق يحتاج إلى الهدوء في هذه الفترة؛ في ظل مشاركته في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد أن نادي الزمالك يحتاج إلى صفقات جديدة خلال الفترة المقبلة، ولكن الفريق لن يتمكن من حل أزمة إيقاف القيد قبل موسم الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشار إلى أن الزمالك يواجه قضيتين حاليًا، الأولى بـ 1.2 مليون دولار لـ عمر فرج، والقضية الأخرى بـ 200 ألف دولار، وهذه لن تُحل في الفترة الحالية.