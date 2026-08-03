محافظ سوهاج يحيل واقعة ردم نهر النيل بالبلينا للتحقيق العاجل

أحال اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، واقعة ردم وإلقاء مخلفات في مجرى نهر النيل بنطاق مركز البلينا جنوب المحافظة إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

جاء القرار على خلفية رصد "وحدة الرصد الإعلامي بالمحافظة" لمقاطع فيديو جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي منذ الدقائق الأولى، يظهر فيه أحد المواطنين مستغيثا ومتضررا من قيام أحد الأشخاص باستخدام حفارة وصندل مائي للقيام بأعمال ردم غير قانونية داخل المجرى المائي.

محافظة سوهاج

وفور رصد الاستغاثة أصدر المحافظ توجيهات عاجلة لفحص مضمون الفيديوهات وبيان حقيقة الأمر بدقة مع إحالة المتهمين لجهات التحقيق المختصة بالتنسيق مع مديرية الري بالمحافظة للوقوف على أبعاد الموقف ميدانياً وكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات تمهيداً لمحاسبة المخالفين.

في سياق متصل، أكد اللواء طارق راشد أن حماية مجرى نهر النيل وفرض هيبة الدولة خط أحمر لن يتم السماح بتجاوزه أو التهاون فيه تحت أي مبرر، مشدداً على تطبيق القانون بكل حزم وردع المخالفين لحماية الموارد المائية ومستحقات الأجيال.