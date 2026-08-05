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قبل تسجيل 75 رغبة .. قواعد لابد من الالتزام بها في تنسيق الجامعات 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قبل تسجيل 75 رغبة .. قواعد لابد من الالتزام بها في تنسيق الجامعات 2026

تنسيق الجامعات 2026
تنسيق الجامعات 2026
نهلة الشربيني

صرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تواصل تنفيذ حملتها الإعلامية للتوعية بالتنسيق الإلكتروني، من خلال سلسلة من الأدلة الإرشادية المبسطة التي تجيب عن أكثر الأسئلة شيوعًا، وتساعد الطلاب على تسجيل رغباتهم بصورة صحيحة.

قواعد تنسيق الجامعات 2026

وأوضح أن الدليل الثاني يتناول كيفية ترتيب الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني، وأهم القواعد التي يجب مراعاتها أثناء التسجيل؛ لضمان الاستفادة الكاملة من نظام التنسيق الإلكتروني.

وتهيب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجميع طلاب الثانوية العامة بقراءة التعليمات والإرشادات جيدًا قبل تسجيل الرغبات، مع الاعتماد على المصادر الرسمية للوزارة للحصول على المعلومات الصحيحة.

وجاء الدليل الإرشادي على النحو التالي:

س1: ما القواعد الواجب مراعاتها عند ترتيب الرغبات؟

• يتم ترتيب الرغبات وفقًا لقطاعات التخصص المسموح بها لشعبة الطالب أو وفقًا للجامعات، بحسب رغبة الطالب، مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي المتدرج.

س2: هل يجب الالتزام بالنطاق الجغرافي عند تسجيل الرغبات؟

• نعم، يجب على الطالب اختيار الكليات المتاحة له في النطاق الجغرافي الأول قبل الانتقال إلى النطاق الجغرافي التالي، وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي.

س3: ما القواعد الواجب مراعاتها أثناء تسجيل الرغبات؟

• التأني عند كتابة الرغبات.

• كتابة جميع فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.

• استكمال جميع الرغبات المتاحة وعددها (75) رغبة.

• الحفاظ على الرقم السري وعدم اطلاع أي شخص عليه.

س4: هل يمكن للطالب تعديل ترتيب رغباته وضمان صحة تسجيل رغباته؟

• نعم، يمكن للطالب تعديل رغباته عدة مرات خلال الفترة المحددة للتسجيل، ويتم اعتماد آخر تعديل قام به قبل غلق المرحلة.

• بمراجعة جميع الرغبات قبل الحفظ النهائي، ثم طباعة إيصال التسجيل أو الاحتفاظ بنسخة إلكترونية منه للرجوع إليها عند الحاجة.

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