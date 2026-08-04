سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء .. 4-8-2026 في مصر

شهدت أسعار الذهب تحركا طفيفا في السوق المحلي، مستهل التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، مدعومة بزيادة سعر أوقية الذهب عالميا والتي سجلت الآن 4082 دولار.

ومحليا ارتفع سعر الجرام بقيمة تتراوح بين 10 لـ15 جنيها، وسجل الجنيه الذهب زيادة بقيمة 120 جنيها ليتخطي الـ47 ألف جنيه.

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال مستهل التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 4 غسطس 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 6720 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6665 جنيه.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 5880 جنيها.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 5830 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5040 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 4995 جنيه.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 3920 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 3885 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 47040 جنيها.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 46640 جنيهًا.

سعر بيع أوقية الذهب اليوم

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 209015 جنيها.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو240415 جنيهات.

سعر الدولار اليوم في الصاغة

سجل سعر دولار الصاغة اليوم ليصل 51.20 جنيه مقابل 50.19 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4082 دولار.