تغيير نظام إختبارات القبول في مدارس المتفوقين ونقاط جديدة للتقييم|قرار عاجل الآن

أعلن الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، استمرار التقديم في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ومدرسة المتفوقين الثانوية بعين شمس حتى يوم الأحد القادم ٩ اغسطس

وقال نائب وزير التربية والتعليم : إن التقدم هذا العام تقدم موحد لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ومدرسة المتفوقين بعين شمس ، ويمكن للطالب عند تحديد رغباته كتابة اي من المدارس بما فيها متفوقين عين شمس ضمن الرغبات

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم ، أنه بالنسبة لإختبارات القبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ، فسيكون امتحان واحد وملف واحد وسيتم التوزيع طبقا للنقاط والرغبات والتنسيق للناجحين في اختبارات التقدم

وأشار نائب وزير التربية والتعليم ، إلى تطبيق نظام جديد للتقييم بالنقاط يجمع بين كل أوجه التميز المطلوبة ، مؤكداً أنه ليس شرطا أبدا الحصول على نقاط في كل معايير التقدم

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم أن نقاط التقييم في اختبارات القبول في في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا تتمثل في :

التميز الدراسي (مجموع الإعدادية ونتيجة المواد) حتى ١٤ نقطة

التفوق العلمي حتى ١٠ نقاط

التفوق الرياضي حتى ١٠ نقاط

وقال نائب وزير التربية والتعليم : امتحانات التقديم في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا هذا العام جديدة ، وبنوك اسئلتها جديدة وتعتمد تماما على ما حصله الطالب في المرحلة الإعدادية بالنسبة للرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية

التقديم في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التقدم إلكترونيًا لالتحاق الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية (بنين / بنات) للعام الدراسي 2025 / 2026 بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) ومدرسة المتفوقين الثانوية بعين شمس، 26/2027، حتى يوم الأحد الموافق 9 أغسطس 2026

رابط التقديم في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها ، أنه يمكن الآن الدخول على رابط التقديم في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ، ذلك من خلال الضغط على :

https://exls.emis.gov.eg

موعد اختبارات القبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تقرر إجراء اختبارات القبول لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا “STEM” خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2026 وحتى يوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2026، وذلك للطلاب المستوفين لشروط التقدم المقررة لكل مدرسة والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الرسمي المخصص للتقديم.

شروط القبول في مدارس ستيم

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، شروط القبول في مدارس ستيم للعام الدراسي المقبل ، مؤكدة ما يلي :

يشترط في المتقدم للامتحان استيفاء كافة المعايير الآتية:

- الجنسية: أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- السن: ألا يزيد عمر الطالب المتقدم في 1 / 10 / 2026م عن 18 عاماً.

- شهادة التخرج: أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (دور أول) في العام الدراسي 2026/2025م

- الحد الأدنى الإلزامي للمجموع: الحصول على مجموع درجات لا يقل عن (260) درجة فأكثر بنسبة تعادل (%92.8) من المجموع الكلي البالغ (280) درجة كشرط أساسي لتقديم الطلب.

- اللياقة الطبية: أن يجتاز الطالب بنجاح الكشف الطبي يُجرى للطلاب المقبولين فقط بعد إعلان النتائج).

- السلامة الصحية: أن يكون الطالب خالياً تماماً من أي أمراض مزمنة، أو معدية، أو نفسية، أو أي أمراض تتطلب رعاية خاصة وفي حال ثبوت أي مرض مزمن مخفى يُحوّل الطالب تلقائياً لمدارس التعليم العام).

- يتم قبول وتوزيع الطلاب بمدارس المتفوقين (STEM) بناءً على ترتيب درجاتهم التنافسية المحتسبة بنظام النقاط أولاً، وتطبيقاً لترتيب رغباتهم المرفقة إلكترونياً ثانياً.

- تعمل مدارس المتفوقين بنظام الإقامة الداخلية الإلزامية الكاملة، وبناءً عليه لا يحق للطالب نهائياً التقدم بطلب للتحويل بين مدارس STEM بخلاف المدرسة التي تم تنسيقه وتسكينه عليها في النتيجة، سواء عند القبول أو طوال سنوات الدراسة بالمدرسة.

- يحق للطالب في أي وقت التحويل إلى أي من مدارس التعليم العام بما يتوافق مع النظام الذي كان يدرسه في المرحلة الإعدادية، مع التزامه التام بدفع الرسوم والنفقات الفعلية للدراسة بمدارس STEM عن الفترة الزمنية الفعلية التي قضاها داخل المدرسة.