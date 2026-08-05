الذهب يرتفع بدعم ضعف الدولار وتراجع أسعار النفط وترقب بيانات الوظائف الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي خلال تعاملات اليوم / الأربعاء /، مدعومة بضعف الدولار الأمريكي وتراجع أسعار النفط، بينما يترقب المستثمرون صدور بيانات الوظائف الأمريكية للحصول على مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.3% إلى 4,127.04 دولار للأوقية، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.8% إلى 4,184.40 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.9% إلى 60.64 دولار للأوقية، كما صعد البلاتين بنسبة 1.4% إلى 1,758.35 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف يونيو، فيما زاد البلاديوم بنسبة 0.9% إلى 1,365.62 دولار للأوقية، مواصلًا مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي.

وظل الدولار الأمريكي تحت الضغط، مما جعل المعادن المسعرة بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

واستقرت أسعار النفط بعد تراجعها الحاد خلال الجلستين السابقتين، إذ يسهم انخفاض أسعار الخام في تهدئة المخاوف المرتبطة بالتضخم، والتي غالبًا ما تعزز التوقعات برفع أسعار الفائدة.

وكانت قطر قد أعلنت أن الوسطاء يحرزون تقدمًا في جهود إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، رغم نفي طهران تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وجود محادثات جارية بالفعل.

وقال كلفن وونج، كبير محللي الأسواق لدى شركة أواندا، إن العلاقة بين الذهب والنفط لا تزال قائمة، لأن أسعار النفط تؤثر بشكل كبير في الاقتصاد العالمي من خلال الضغوط التضخمية.

وأضاف أنه إذا ظهرت خارطة طريق واضحة لمزيد من خفض التصعيد، فقد تتجه أسعار الذهب إلى الارتفاع.

وفي أسواق الفائدة، تراجعت توقعات المتعاملين بشأن رفع مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعه يومي 15 و16 سبتمبر إلى 59%، مقارنة مع 67% قبل يوم واحد.

وعادة ما يفقد الذهب، الذي لا يدر عائدًا، جزءًا من جاذبيته في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، رغم اعتباره أحد أدوات التحوط ضد التضخم.

وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، آنا بولسون، إنها لا تزال منفتحة على جميع الخيارات بشأن السياسة النقدية، في ظل توقعات قد تستدعي رفع أسعار الفائدة.

ويترقب المستثمرون صدور تقرير إيه دي بي للوظائف في القطاع الخاص في وقت لاحق اليوم، إلى جانب تقرير الوظائف الأمريكية لشهر يوليو المقرر نشره يوم الجمعة.

وتوقعت شركة تي دي سيكيوريتيز في مذكرة بحثية أن تظل أسعار الذهب تتحرك ضمن نطاقها الحالي خلال الفترة المقبلة.