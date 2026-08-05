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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

السفير عاطف سالم: العقيدة الأمنية تفسر استمرار التصعيد الإسرائيلي رغم الحديث عن إحياء خطة السلام

غزة
غزة
البهى عمرو

قال السفير عاطف سالم سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل، إنّ تزامن التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة مع الحديث عن إحياء خطة السلام يرتبط بطبيعة العقيدة الأمنية الإسرائيلية، موضحاً أن الأمن يسيطر على العقلية الإسرائيلية بشكل عام، وأن الفكرة التي قامت عليها الدولة في الأساس هي الأمن، ولذلك فإن جميع التحركات الإسرائيلية تستند إلى هذا المفهوم.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية أميمة تمام، مقدمة برنامج الشرق الأوسط، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ ما جرى بعد «طوفان الأقصى» أدى إلى تعديل في الاستراتيجية الأمنية الإسرائيلية، تمثل في التحول من سياسة الردع إلى سياسة المنع أو «المنع الدائم»، بما يعني التحرك الأمني والعسكري لإيقاف أي عملية في طور التكوين قبل أن تبدأ.

وأوضح السفير عاطف سالم أنه منذ إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في 10 أكتوبر 2025 وحتى اليوم، وعلى مدار 299 يوماً، لم توقف إسرائيل الاختراقات الأمنية، مشيراً إلى أن عدد الشهداء تجاوز 1200، بينما تخطى عدد المصابين 4000، معتبراً أن هذا النهج يعكس فكراً راسخاً لدى الجانب الإسرائيلي.
وأشار إلى أن هذا التوجه يفسر أيضاً التحركات الإسرائيلية في سوريا ولبنان وقطاع غزة، وكذلك داخل الضفة الغربية، حيث تحاول إسرائيل تنفيذ عمليات استباقية انطلاقاً من تجربة «طوفان الأقصى».

وأكد السفير عاطف سالم أن دور الولايات المتحدة الأمريكية غير فاعل في وقف عمليات التصعيد الإسرائيلية، موضحاً أنه على مدار 299 يوماً لم يصدر عن واشنطن أي موقف يتضمن توبيخاً لإسرائيل أو منعاً لها من مواصلة عمليات التصعيد.

غزة قطاع غزة السفير عاطف سالم

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