محافظ كفر الشيخ ورئيس «الثروة السمكية» يسلّمان 27 سيدة معدات نقل أسماك تعمل بالطاقة الشمسية

شهد ديوان عام محافظة كفر الشيخ مراسم تسليم عربات نقل وحفظ أسماك حديثة تعمل بالطاقة الشمسية لـ 27 سيدة من المستحقات، شملت 3 عربات متنقلة مزودة بمبردات وكاملة التجهيز، إضافة إلى 15 تانكاً لحفظ الأسماك يعمل بالطاقة المتجددة، لتعزيز وتمكين المرأة العاملة في قطاع تجارة الأسماك وتحسين سلاسل الإمداد.

وذلك في خطوة عملية تترجم مخرجات ورش العمل التي عُقدت سابقاً بالمحافظات للترويج لاستخدامات الطاقة المتجددة.

بدأت الفعالية باستقبال رسمي أجراه المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، لفريق العمل رفيع المستوى الذي ضم اللواء أ.ح الحسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والدكتور أحمد نصر الله، المدير الإقليمي للمركز الدولي للأسماك، والسيدة شيشتي ليندو، مستشارة سفارة المملكة النرويجية بالقاهرة.

حضر اللقاء الدكتور عمرو البشبيشي - نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتورة أماني شاكر- نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، والدكتورة عفاف عاشور- مدير إدارة "مشروعك" ومنسق "أيادي مصر" بالمحافظة وعضو منظمة اليونسكو كما شارك في المراسم وفد متكامل من جانب جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ضم م. عبد الباري محمد- رئيس الإدارة المركزية لمنطقة وسط الدلتا بكفر الشيخ، الدكتورة دعاء همام - مدير عام إدارة الاتفاقيات الدولية، المهندس هاني محمد مبروك - الإدارة العامة للمشروعات، الأستاذ رامي سعد - الإدارة العامة للعلاقات العامة ومن المركز الدولي للأسماك الدكتور محمد فتحي - مدير مشروع مركز الطاقة المتجددة في الاستزراع السمكي، المهندس أشرف السباعي، منسق المشروع والمهندس محمود رشاد ضمن فريق عمل المشروع.

شهدت مراسم الاستقبال إلقاء عدد من كلمات الشكر والترحيب التي أكدت على أهمية الشراكة وتكامل الجهود بدأت بكلمة السيد المحافظ المهندس إبراهيم مكي التي عبر فيها عن الترحيب البالغ بكافة الحضور في محافظة كفر الشيخ باعتبارها عاصمة الثروة السمكية، مثمناً الشراكة النموذجية التي تجتمع فيها أجهزة الدولة والمؤسسات الدولية والدول الصديقة كالمملكة النرويجية.

وأكد أن هذا الحدث يُعد خطوة حقيقية لتغيير حياة 27 أسرة وتحويل الطاقة المتجددة إلى دخل ملموس لتاجرات وبائعات الأسماك. كما شدد على حرص المحافظة، بالتنسيق مع المحليات، على تقنين أوضاع السيدات وتذليل كافة العقبات أمامهن لضمان استدامة المشروع وتعميم الفكرة.



ومن جانبه أبدى اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي للجهاز الاعتزاز بالتواجد في كفر الشيخ لإغلاق الحلقة بين البحث العلمي والتطبيق العملي. ووجه الشكر لدعم المحافظة والسفارة النرويجية والمركز الدولي للأسماك وأشار إلى أن ما يُقدَّم اليوم يُعد نموذجاً يُحتذى به لتعظيم الاستفادة من الثروة السمكية وحماية البيئة وتقليل التكاليف على صغار التجار، كما أكد تسخير جهود الجهاز لنشر هذه التجربة وتعميمها بكافة المحافظات.



وفي كلمته عبر الدكتور أحمد نصر الله المدير الإقليمي للمركز الدولي للأسماك بمصر عن السعادة بتحويل مخرجات ورش العمل إلى واقع ملموس يخدم مجتمعات الاستزراع السمكي، وأشاد بالتعاون المثمر بين كافة الأطراف وأوضح أن نتائج المرحلة الحالية تُثبت أن أدوات الطاقة المتجددة تُعتبر ضرورة اقتصادية وبيئية لاستدامة القطاع، كما أكد الالتزام بنقل أفضل الممارسات والتصاميم المبتكرة لخدمة سلاسل القيمة.

كما ألقت السيدة شيشتي ليندو مستشارة سفارة المملكة النرويجية كلمتها التي أعربت فيها عن السعادة البالغة بالتواجد في كفر الشيخ وبمشاهدة هذا النجاح الميداني، وأشادت بالشراكة الممتدة بين مصر والنرويج.



وأوضحت أن دعم المملكة النرويجية يركز فيه على تعزيز الأمن الغذائي، وتمكين المرأة اقتصادياً، ومواجهة التغيرات المناخية، حيث ترى أن هذا المشروع يجمع الأهداف الثلاثة معاً، كما وجهت الشكر لجميع الجهات التي عملت على وصول هذا المشروع إلى النور.



وفي ختام اللقاء الرسمي، قدم اللواء الحسين فرحات درع الجهاز إلى السيد المحافظ تقديرًا لدعمه المستمر للمشروع، كما قدم درعاً آخر للسيدة "شيشتي ليندو" تقديرًا للدعم والتمويل المقدم من السفارة النرويجية.

عقب انتهاء مراسم الاستقبال الرسمية، تم التحرك إلى الساحة المخصصة لعملية التسليم الميداني، حيث أجريت مراسم تسليم 3 عربات متنقلة مجهزة بالمبردات و15 تانكاً لحفظ الأسماك تعمل بالطاقة المتجددة لـ 27 سيدة من المستحقات وخلال مراسم التسليم تم إلقاء عدد من الكلمات الداعمة والتشجيعية من جانب السيد المحافظ، واللواء الحسين فرحات، والدكتور أحمد نصر الله لحث السيدات على مواصلة العمل والتطوير، مؤكدين الإيمان الكامل بدورهن المحوري في تنمية الاقتصاد المحلي وسلاسل التوريد. ومن جانبهن، توجهت السيدات المستفيدات بالثناء والشكر الجزيل لكل القائمين على المشروع والجهات الداعمة والممولة، معربات عن تقديرهن العالي لهذه اللفتة التي تضمن لهن بيئة عمل مستقرة وحفظاً أفضل لمنتجاتهن.



وفي إطار الحرص على استدامة المشروع وتأهيل المستفيدات قبل مرحلة التسليم الميداني، تم إعداد برنامج تدريبي للسيدات المستحقات بتنسيق مشترك بين جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية والمركز الدولي للأسماك تم التركيز فيه على إكسابهن المهارات العملية والتصنيعية الحديثة لمنتجات الأسماك المختلفة، وآليات تحسين جودتها وطرق حفظها، بما يضمن رفع القيمة المضافة للمنتج السمكي وزيادة العائد الاقتصادي لأسرهن كما شمل التدريب التوعيةَ بأساليب التشغيل الأمثل للعربات المتنقلة والتانكات المزودة التي تعمل بالطاقة الشمسية، مع تدريبهن على مبادئ السلامة الغذائية وإدارة المشروعات الصغيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة التمهيدية التي جرت قبل تسليم المعدات ركيزة أساسية لتحويل تاجرات الأسماك من الممارسة التقليدية إلى العمل التنموي المستدام المبني على المعرفة والابتكار.



وفي أجواء سادها الود والتقدير، عقد لقاء دافئ وُجِّهَت فيه رسائل دعم مباشر ومؤثرة للمستفيدات بدأت بكلمة مستشارة السفارة النرويجية للسيدات حرصت فيها على التحدث بكلمات عربية بسيطة ومؤثرة وجهتها مباشرة للسيدات، حيث أكدت فيها أنهن سبب أساسي لنجاح هذا المشروع وأوضحت خلال كلمتها أن لقاء اليوم يُعتبر أكبر دلالة على نجاح المشروعات التي تتكامل فيها جهود جميع القطاعات، ويُعد دليلاً حياً على قوة الشراكة بين مصر والنرويج، كما شددت على أن تمكين المرأة يُعد الركيزة الأساسية لأي تنمية مجتمعية وأمن غذائي.



ومن جانبه أكد اللواء الحسين فرحات على تقديم الدعم الكامل للمرأة كونها الأم والأخت والزوجة والابنة والداعم الأساسي لأسرتها وعمود البيت المصري واوضح أن هذه المعدات تعتبر بداية لمرحلة جديدة تجعل العمل أكثر سهولة وأعلى ربحية، مع التعهد باستمرار تقديم كل الدعم الممكن لضمان النجاح.



وفي كلمته للمستفيدات أشاد الدكتور أحمد نصر الله بالدور المحوري الذي يقدمه جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وأكد لهن أن المركز الدولي للأسماك، بكافة كوادره وإمكانياته وشراكاته على أتم الاستعداد الدائم لتذليل أي عقبات قد تُواجههن، وتقديم كافة أوجه الدعم الفني والتدريب اللازم لتشغيل المعدات بأعلى كفاءة.



وفور انتهاء الفعاليات بديوان عام المحافظة، توجه فريق عمل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية برئاسة اللواء أ.ح الحسين فرحات محمد لتلبية دعوة جامعة كفر الشيخ؛ حيث استقبلهم الأستاذ الدكتور يحيى زكريا - رئيس جامعة كفر الشيخ، بحضور الأستاذة الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

خلال اللقاء، رحب رئيس الجامعة بوفد الجهاز وأعرب عن الاعتزاز بهذه الزيارة، مؤكداً استعداد الجامعة بكافة قطاعاتها وكلياتها وخبراء أعضاء هيئة التدريس بها لوضع إمكانياتهم العلمية والبحثية لخدمة الجهاز وتنمية القطاع السمكي، ومن جانبه أشاد اللواء الحسين فرحات بالمكانة العلمية للجامعة، مؤكداً حرص الجهاز على تعميق أواصر التعاون وتوفير كافة إمكانياته من مزارع ومعامل لخدمة طلاب الجامعة والباحثين، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي.



ودار النقاش بين الطرفين حول عدد من المحاور الاستراتيجية للتعاون المستقبلي؛ حيث جرى التباحث حول التنسيق لإجراء بحوث ومشروعات علمية وتطبيقية مشتركة تُتيح الاستفادة من التمويل المحلي والدولي وإعداد دراسات للتكيف مع التغيرات المناخية، وتبادل الخبرات في تطوير تكنولوجيا الاستزراع والتفريخ الحديثة وطرق تداول وحفظ وتصنيع الأسماك لرفع قيمتها المضافة، فضلاً عن تبادل التدريب العملي بالمعامل المتخصصة وإقامة "مركز تميز للاستزراع السمكي" بمحافظة كفر الشيخ ليكون مرجعاً علمياً وتطبيقياً.

وتناولت المباحثات آليات تعزيز التكامل الأكاديمي والتطبيقي بين الكوادر البحثية بالجامعة والقطاعات التنفيذية بالجهاز، بما يخدم استراتيجية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة عمل مشتركة لتصيغ هذه التفاهمات ضمن أطر تنفيذية محددة تمهيداً لتفعيلها ميدانياً فور توقيع البروتوكول.

وفى ختام اللقاء، شهدت الفعالية تبادل الدروع التذكارية بين الجانبين تعبيراً عن التقدير المتبادل واعتزازاً ببدء هذه الشراكة الاستراتيجية الواعدة ومتمنيين تحقيق نتائج متميزة تخدم قطاع الثروة السمكية وتدعم مستهدفات الاقتصاد القومي.