بالأسماء.. إصابة 15 شخصا في انقلاب ميكروباص بالصحراوي الغربي بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من قرية 8 بالمنيا ، حادث انقلاب سيارة ميكروباص ، مما أسفر عن إصابة 15 شخص بإصابات متفرقة بالجسم ، تم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج اللازم ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي عند قرية 8، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وتبين أن المصابين هم: عبدالجواد . م . ع 33 عامًا، ورشا . س . ع 16 عامًا طالبة، وملك . م . ا 16 عامًا، وعيد . م. س 40 عامًا،ومحمد . ع . ا 12 عامًا، وعبدالرحمن . ط . ع 16 عامًا، وحنان . ع . ع 48 عامًا، ومحمد . ع . ع 20 عامًا، وشعبان . ط . ع 16 عامًا، عامل ، ومحمد. ا . ا 18 عامًا، وإياد . م . م ، 12 عامًا، ومحمود . ا . م 21 عامًا .

كما أصيب عبدالرحمن . ر . م ، 16 عامًا ووائل . ص . م 18 عامًا، ومحمد . ر . ف 25 عامًا، عامل ، وإبراهيم . ح. ف 20 عامًا، وعلي كامل علي، 40 عامًا ، وجرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين وإجراء الفحوصات المطلوبة.

فيما اتخذت الأجهزة المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وبدأت التحريات للوقوف على أسباب وملابسات الحادث ، وتحر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .