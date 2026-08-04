التفاصيل الكاملة لنجاة 3 شباب من المنيا ووفاة آخر في حادث غرق

سادت حالة من الارتياح اهالي قرية كوم المحرص التابعة لمركز أبو قرقاص جنوب المنيا، بعدما تم الاعلان عن نجاة 3 شباب من أبناء القرية كانوا على متن مركب الهجرة غير الشرعية تعرض للغرق قبالة السواحل الليبية.

وقال اهالي القرية ان الشباب الناجون من الحادث، هم تقي نجاح تقي مهنا، ومينا هاني فتحي فوزي، ومينا فكتور حشمت ناروز ، يعملون في مهنة المعمار ما بين نجار مسلح وعمال بناء، وكان حلم السفر والعمل بالخارج يجمعهم، من اجل تحسين أوضاعهم المعيشية وتوفير حياة كريمة لأسرهم.

وقال الاهالي انه تبين وفاة يوسف هني أشعياء بخيت، عقب العثور على جثمانه، في حين لا يزال 2 من أبناء القرية في عداد المفقودين.

وأشار الأهالي إلى أن الشباب عرفوا بين أبناء القرية بحسن الخلق والاجتهاد في العمل، وما دفعهم إلى خوض رحلة الهجرة غير الشرعية، بحثًا تحسين مستواهم المعيشي .

ويتابع أهالي القرية تطورات عمليات البحث في انتظار أي أخبار عن المفقودين، وسط حالة من التعاطف مع أسر الضحايا والناجين ومع الامنيات بالعثور علي الشابين سالمين وعودتهما الي القرية .

كانت منظمة العابرين الليبية، قد اعلنت نجاة 15 مواطنًا مصريًا من حادث غرق مركب قبالة مدينة طبرق الليبية، وأكدت على أن الحالة الصحية لجميع الناجين جيدة.

واوضحت مؤسسة العابرين للأعمال التطوعية والإنسانية والتنمية الليبية العثور على جثماني مصريين ضمن ضحايا حادث غرق مركب للهجرة في طبرق، بعد أيام قضاها ركاب المركب تائهين في عرض البحر.

وقالت المؤسسة إن الضحايا مكثوا عدة أيام في البحر، قبل إنقاذ عدد منهم وانتشال عدد من الجثامين.

وأشارت المؤسسه أن من بين الضحايا المصريين يوسف هني اشعياء بخيت جرجس، مركز أبو قرقاص - المنيا، من مواليد 2011 ، كما اعلنت المؤسسة ان قائمة الناجين ضمت 15 شخص من محافظات القاهرة والشرقية واسيوط والمنيا والغربية المنوفية من بينهم 3 شباب من أبناء المنيا .