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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا: رفع الطاقة الاستيعابية من البنجر إلى 7500 طن يوميا وتصدير 46 ألف طن من مجفف المولاس

محافظ المنيا خلال الجوله
محافظ المنيا خلال الجوله
ايمن رياض

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، انتظام موسم توريد بنجر السكر بمصانع سكر أبوقرقاص الجديدة، لمتابعة معدلات التشغيل والإنتاج، والاطمئنان على انتظام أعمال التوريد وتقديم التيسيرات اللازمة للمزارعين، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات السوق.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع صناعة السكر باعتباره أحد الركائز الأساسية للأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن متابعة موسم التوريد تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم القطاع الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والميكنة الزراعية، بما يحقق أعلى عائد اقتصادي، ويعزز جهود الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وخلال جولته، تفقد المحافظ عددًا من أقسام المصنع، شملت منطقة التفريغ الميكانيكي، والمعمل، والعصارة، وعنبر التعبئة، ونافضات السكر، واستمع إلى شرح تفصيلي من المهندس محمد حيدر، رئيس قطاعات مصانع سكر أبوقرقاص الجديدة، حول مراحل الإنتاج بداية من استقبال محصول البنجر ووزنه وغسله، مرورًا بعمليات الاستخلاص والتكرير، وصولًا إلى التعبئة والتوزيع، مشيدًا بمستوى الأداء داخل المصنع، وموجهًا الشكر للعاملين على جهودهم المتواصلة في إنجاح الموسم.

وأوضح المهندس محمد حيدر أن الموسم الحالي يُعد من أفضل المواسم في تاريخ المصنع، بعد تنفيذ أعمال تطوير وتوسعات رفعت الطاقة الاستيعابية لاستقبال البنجر من 6000 طن يوميًا إلى 7000 طن خلال الموسم الماضي، ثم إلى 7500 طن يوميًا خلال الموسم الحالي، بما يسهم في استيعاب كميات أكبر من المحصول وتقليل زمن التوريد وتحقيق أعلى كفاءة تشغيلية.

وأضاف أن مصانع سكر أبوقرقاص الجديدة، المقامة على مساحة 85 فدانًا، يعمل بها نحو 1400 عامل إلى جانب العمالة الموسمية، وتعتمد على إنتاج السكر من القصب والبنجر، حيث تتعاقد مع مزارعي 12 ألف فدان من قصب السكر و40 ألف فدان من بنجر السكر، ومن المستهدف أن يتجاوز إجمالي إنتاجها هذا الموسم 140 ألف طن من السكر، إلى جانب إنتاج 56 ألف طن من المولاس، و29 ألف طن من الكحول الأبيض بتركيز 95%، و23 ألف طن من الفيناس المركز، و5 آلاف طن من الفيناس المجفف، بالإضافة إلى 600 طن من غاز ثاني أكسيد الكربون، بما يعكس تنوع المنتجات وتعظيم القيمة المضافة للصناعة.

ومن جانبه، أوضح المهندس حلمى الزهرى، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن إنتاج المصنع من السكر يتم توريده إلى وزارة التموين لتوزيعه من خلال منظومة البطاقات التموينية، إلى جانب توفير كميات للمجمعات الاستهلاكية، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية، والحفاظ على استقرار توافر السلع الاستراتيجية.

كما أوضح المهندس محمد عبد الحميد العويسي، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، أن موسم توريد بنجر السكر بدأ في شهر مارس الماضي وما زال مستمرًا، مشيرًا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالمحصول هذا العام بلغ نحو 67 ألف فدان بمختلف مراكز المحافظة، مؤكدًا أن المديرية تتابع أعمال الحصاد والتوريد بالتنسيق مع مصانع السكر لضمان انتظام الموسم وتحقيق أعلى إنتاجية.

وفي سياق متصل، استعرض المحافظ منظومة الاستفادة من المنتجات الثانوية، حيث أوضح المهندس محمد حيدر أن المصنع حقق طفرة في تصدير مجفف المولاس المستخدم في الأعلاف الحيوانية، إذ ارتفعت الكميات المصدرة من 29 ألف طن خلال الموسم الماضي إلى 46 ألف طن خلال الموسم الحالي، بما يمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ويعزز حصيلة الصادرات المصرية، إلى جانب دعم صناعات الأعلاف والوقود الحيوي.

وفي ختام الجولة، وجه اللواء عماد كدواني الشكر والتقدير للعاملين بالمصنع، مشيدًا بجهودهم المتواصلة على مدار 24 ساعة بنظام الثلاث ورديات، مؤكدًا أن ما تحقق من توسعات وارتفاع في الطاقة الإنتاجية يعكس نجاح خطط التطوير، ويعزز قدرة الدولة على توفير احتياجات المواطنين من السكر، ويدعم توجهاتها نحو تحقيق الأمن الغذائي وزيادة تنافسية الصناعة المصرية.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس حلمى الزهرى، وكيل وزارة التموين، والمهندس محمد عبد الحميد العويسي، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، والمهندس محمد حيدر، رئيس قطاعات مصانع سكر أبوقرقاص الجديدة، وهشام الضوي، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص.

المنيا محافظ المنيا توريد قصب السكر

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