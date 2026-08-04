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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تقديرا لتفوقهم العلمي.. رئيس حي الهرم يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية

اللواء أحمد ثابت، رئيس حي الهرم
اللواء أحمد ثابت، رئيس حي الهرم
أحمد زهران

كرم اللواء أحمد ثابت، رئيس حي الهرم، أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من أبناء دائرة الهرم، ممن حققوا مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، وذلك خلال احتفالية أقيمت تقديرا لتفوقهم العلمي وتشجيعا لهم على مواصلة مسيرة النجاح والتميز.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بتكريم النماذج المشرفة والطلاب الأأوائل من أبناء المحافظة.

وشهدت الاحتفالية حضور النائب وسيم كمال عثمان، عضو مجلس النواب، والخبير السياحي علي غنيم، رئيس غرفة العاديات والسلع السياحية وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية والفنادق، الذين شاركوا في تكريم الطلاب وأشادوا بما حققوه من إنجاز يعكس اجتهادهم ودعم أسرهم.

وأكد اللواء أحمد ثابت، رئيس حي الهرم، أن هذا التكريم يأتي تقديرا للمجهود الكبير الذي بذله الطلاب وأولياء أمورهم، ورسالة دعم وتحفيز لجميع أبناء الحي لمواصلة التفوق العلمي، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التعليم ورعاية المتميزين يمثلان ركيزة أساسية لبناء مستقبل أفضل.

كما أعرب رئيس الحي عن خالص تهانيه للطلاب المتفوقين وأسرهم، متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق في مسيرتهم الجامعية والعملية.

وشمل التكريم كلا من:

-الطالب يحيى السيد أحمد زيدان، الحاصل على المركز السادس على مستوى الجمهورية بالشعبة العلمية (رياضيات) بالثانوية العامة.

-الطالبة جومانة حسام باهي الجمال، الحاصلة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية بالشعبة الأدبية بالثانوية العامة.

-الطالب كريم محمد محيي الدين بكر، الحاصل على المركز الثامن على مستوى الجمهورية بالشعبة الأدبية بالثانوية العامة.

-الطالبة إيمان هاني محمود محمد، الحاصلة على المركز الثامن على مستوى الجمهورية بالقسم الأدبي بالثانوية الأزهرية.

واختتمت الاحتفالية بالتقاط الصور التذكارية مع الطلاب المكرمين، في أجواء سادتها مشاعر الفخر والاعتزاز بما حققه أبناء دائرة الهرم من إنجازات أكاديمية مشرفة.

محافظ الجيزة حي الهرم أوائل الثانوية العامة الثانوية الأزهرية

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