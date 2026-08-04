تكليف رشا خضر وكيلا لصحة الغربية خلفا لأسامة بلبل بعد تعيينه وكيلا للإسكندرية

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة قرار بتكليف الدكتور رشا خضر وكيلا لصحة الغربية خلفا للدكتور أسامة بلبل بعد توليه وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسكندرية.
توجيهات صحة الغربية
وجاء ذلك ضمن حركة عامة من التنقلات والترقيات التي أجرتها وزارة الصحة علي مستوي محافظات الجمهورية لضمان تحسين الخدمات الصحية والعلاجية بموجب الاعتماد علي خبرات وكوادر طبية مميزة .
تحرك تنفيذي عاجل
الجدير بالذكر أن الدكتور أسامة بلبل تولي حقيبة الصحة بالغربية طوال 4 سنوات الماضية وسط أعمال تطوير وإحلال وتجديد البنية التحتية لمستشفيات الصحة العامة والتكاملية والمركزية ومختلف الإدارات الصحية علي مستوي المحافظة .