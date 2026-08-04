هل يُعلن عن اتفاق بين إيران وأمريكا خلال ساعات؟ أحمد لاشين يرد

أكد الدكتور أحمد لاشين أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة عين شمس، أن كل القيادات الإيرانية تتحدث عن إدارة مضيق هرمز، مضيفا أن ايران فقدت الكثير من قوتها في المضيق لكنه تحت السيطرة.

وتابع لاشين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن تصريحات ترامب عن مضيق هرمز لا يعول عليها، مستدركا أن ترامب يحاول مغازلة الرأي العام في امريكا.

وأشار الدكتور أحمد لاشين أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة عين شمس، إلى أن ايران تنفي محادثات مع أمريكا بشأن النووي، متابعا أن ايران فقدت جزء ضخم من دفعتها الجوية مؤخرا.

وأشار إلى أن إيران تريد إتفاق سريع وجيد مع عمان بشأن مضيق هرمز.



