استعدادا للعام الدراسي الجديد.. محافظ الوادى الجديد تتابع أعمال الصيانة الشاملة بعدد من مدارس الخارجة

تابعت حنان مجدي محافظ الوادى الجديد، اليوم، سير أعمال الصيانة الشاملة ورفع الكفاءة بعدد من المدارس بمدينة الخارجة، ضمن خطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية لرفع كفاءة المنشآت التعليمية وتجهيزها لاستقبال العام الدراسي الجديد، يرافقها السيد محمد كجك نائب المحافظ، والمهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، والدكتور إبراهيم قناوي مدير عام التربية والتعليم، والمهندسة أسماء بصيط مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمحافظة.

استهلت المحافظ جولتها بمتابعة أعمال الصيانة الشاملة الجارية بمدرسة ناصر الابتدائية الإعدادية بتكلفة 7.6 مليون جنيه، والتي تضم 24 فصلًا بنسبة تنفيذ بلغت 95% ، حيث تضمنت الأعمال صيانة 7 ملحقات وإجراء تعديلات معمارية لاستكمال دورات مياه المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال وتطوير ساحة الطابور والملاعب.

كما تفقدت أعمال رفع كفاءة مدرسة السلام الابتدائية بتكلفة تبلغ 5.5 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ نحو 30% من الأعمال وتشمل صيانة 5 ملحقات ورفع كفاءة دورات المياه وشبكات الصرف وتطوير الشبكات الكهربائية، وإنشاء ساحة الطابور والملاعب وتنسيق الموقع العام، موجهة بتكثيف معدلات الإنجاز وسرعة الانتهاء من جميع الأعمال وفق البرامج الزمنية المحددة، لضمان جاهزية المدارس واستقبال الطلاب مع انطلاق العام الدراسي الجديد.