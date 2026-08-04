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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خبرات إدارية وطبية متميزة .. الدكتور أسامة الشلقاني يقود المنظومة الصحية بالجيزة

الدكتور أسامة الشلقاني
الدكتور أسامة الشلقاني
أحمد زهران

شهدت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الجيزة، تغييرا في قياداتها، بعد اعتماد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، حركة مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية لعام 2026.

وتضمنت الحركة تكليف الجيزة: الدكتور أسامة السيد أحمد الشلقاني مديرا لمديرية الصحة بالجيزة، والدكتورة عفاف محمد إبراهيم أحمد، والدكتور مينا مجدي عطا وكيلين.

ويعد الدكتور أسامة الشلقاني من القيادات التي تمتلك خبرات تنفيذية وإدارية في إدارة المنظومة الصحية.

ويتميز الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالجيزة، بزياراته الميدانية المستمرة لمتابعة جاهزية المستشفيات والوحدات الصحية، كما يركز بشكل كبير على مراجعة دفاتر الحضور وتطبيق نظام البصمة وإحالة المقصرين أو المتغيبين عن العمل للتحقيق لضمان انضباط الخدمة.

ويحرص الشلقاني، على رفع كفاءة المنشآت الطبية، ومنها توجيهاته بزيادة عدد الأسرّة وتجهيزات الطوارئ في مستشفيات الصدر والحميات أثناء توليه إدارة صحة القليوبية.

ويتمتع الشلقاني بخبرة واسعة في المجال الطبي وإدارته، حيث تولى قيادة المنظومة الصحية في محافظة القليوبية، وتم تجديد الثقة له هناك نظير جهوده الميدانية المكثفة.

كما تم اختياره ليقود شعبة مكة المكرمة للبعثة الطبية المصرية لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وذلك تقديرا لخبراته الإدارية والطبية المتميزة.

كما شغل منصب وكيل المديرية بالمنوفية قبل الانتقال لقيادة محافظة القليوبية.

مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الجيزة محافظة الجيزة وزير الصحة مديرية الصحة بالجيزة

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