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الإشراف العام
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تنسيق الجامعات 2026.. متى تبدأ المرحلة الثانية وما هي كليات القمة المتبقية؟

تنسيق الجامعات 2026
تنسيق الجامعات 2026
خالد يوسف

تصاعد بحث عشرات الآلاف من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، عن موعد إعلان تنسيق المرحلة الثانية 2026 للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية، لتحديد وجهتهم الجامعية المقبلة في العام الدراسي 2026-2027، حيث تُمثل هذه المرحلة طوق نجاة لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية ممن لم يسعفهم الحظ في اللحاق بكليات المرحلة الأولى، حيث تفتح أمامهم آفاقًا واسعة في كليات ومعاهد معتمدة ذات مستقبل واعد، ومع اقتراب إسدال الستار على تسجيل رغبات المرحلة الأولى، تترقب الأوساط التعليمية إعلان وزارة التعليم العالي الحدود الدنيا لتسجيل الرغبات وقوائم الأماكن الشاغرة المتاحة رسميًا.

انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2026

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة للالتحاق بالكليات والمعاهد ضمن تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد، اعتبارًا من اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026، وذلك لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية.

وأوضحت الوزارة، أن فترة تسجيل الرغبات تمتد لمدة خمسة أيام، لتنتهي في يوم الأحد 9 أغسطس 2026.

رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى 2026

أشارت الوزارة إلى أن تسجيل الرغبات يتم إلكترونيًا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني بالضغط هــنـــا، حيث يمكن للطلاب إدخال رغباتهم أو تعديلها طوال فترة التسجيل وفقًا للجدول الزمني المعلن.
 

موعد المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

من المتوقع أن يُعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية 2026، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المخصص لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.

خطوات تسجيل الرغبات

يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم بالكليات والمعاهد ضمن تنسيق المرحلة الأولى والثانية 2026 من خلال اتباع الخطوات التالية:

- زيارة موقع التنسيق الإلكتروني.

- اختيار مصدر الشهادة التي حصل عليها الطالب.

- إدخال رقم الجلوس الخاص بطالب الثانوية العامة.

- كتابة الرقم السري الموجود على استمارة النجاح بالثانوية العامة.

- كتابة الرقم التأكيدي الظاهر على الشاشة.

- الضغط على الخطوة الثانية.

- كتابة بيانات الطالب الأساسية.

- يتم مراجعة البيانات جيدًا.

- اختيار الرغبات بالترتيب مع التوزيع الجغرافي.

- يتم الضغط على جملة الخطوة التالية.

- إعادة تسجيل البيانات مرة أخرى.

- الضغط على كلمة تسجيل.

- اختيار صيغة Microsoft Print To PDF.

- طباعة الاستمارة.

أماكن شاغرة في كليات القمة المتبقية لطلاب علمي وأدبي

بالنسبة لطلاب شعبة علمي رياضة، فمن المتوقع أن تكون هناك أماكن شاغرة بكليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي العلوم والتربية والألسن والإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية والفنون التطبيقية المعاهد التي تقبل هذه الشعبة والجامعات التكنولوجية وغيرها ايضا من الكليات الإنسانية المرموقة.

وبالنسبة للشعبة الأدبية، كشف المجمع التكراري، عن و أماكن شاغرة في تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الشعبة الأدبية في كليات التجارة والحقوق والسياحة والفنادق والآداب انتظام وانتساب، ودار علوم والتربية النوعية والتربية الموسيقية وعلوم الرياضة والفنون الجملية وغيرها من الكليات والمعاهد التي تقبل هذه الشعبة.

وكشف الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى وعدد الطلاب المقرر لها، أن العدد المسجل للشعبتين العلمية «علوم ورياضة»، حوالي 39 ألف طالب وطالبة، وهو العدد الذي يؤدي إلى اكتمال الأعداد في كليات طب بشري وأسنان وصيدلة وعلاج طبيعي وهندسة بترول وهندسة، والإعلام والألسن والاقتصاد والعلوم السياسية وبعض كليات التجارة والآداب.

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