تحذير عاجل لطلاب الثانوية العامة.. هذا الخطأ قد يغير رغباتك في التنسيق

بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، وسط تأكيدات بعدم وجود أي أفضلية للتسجيل المبكر، مع إتاحة تعديل الرغبات طوال فترة التنسيق.

كما شددت الوزارة على ضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص بالطالب، باعتباره الوسيلة الوحيدة للدخول إلى حسابه الإلكتروني.

95 ألف طالب في المرحلة الأولى

طلاب

أكد الدكتور أحمد الجيوشي، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للمرحلة الأولى من التنسيق يبلغ نحو 95 ألف طالب وطالبة.

طلاب

وأوضح أن عدد طلاب شعبة علمي علوم يبلغ نحو 23 ألف طالب، بينما يصل عدد طلاب شعبة علمي رياضة إلى نحو 16 ألفًا و500 طالب، فيما يبلغ عدد طلاب الشعبة الأدبية نحو 55 ألف طالب، وذلك من بين نحو 620 ألف طالب ناجح في امتحانات الثانوية العامة بالدور الأول هذا العام.

التسجيل مستمر لمدة 5 أيام

وقال الجيوشي إن المرحلة الأولى للتنسيق انطلقت اليوم، وتستمر لمدة خمسة أيام، على أن يُغلق باب تسجيل الرغبات في تمام الساعة السابعة مساءً من يوم الأحد المقبل، مؤكدًا أن هذه الفترة مخصصة بالكامل أمام الطلاب لإدخال رغباتهم أو تعديلها.

لا أفضلية للتسجيل في اليوم الأول

وشدد القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم على أنه لا توجد أي أفضلية للطالب الذي يسجل رغباته في اليوم الأول مقارنة بمن يسجل في اليوم الأخير، موضحًا أن جميع الطلاب يتمتعون بالحقوق نفسها طوال فترة المرحلة.

وأضاف أن موقع التنسيق الإلكتروني يتيح للطالب الدخول أكثر من مرة خلال فترة التسجيل، وإجراء أي تعديلات على رغباته، مؤكدًا أن النظام يعتمد آخر تعديل يقوم به الطالب قبل غلق باب التسجيل رسميًا.

تحذير مهم بشأن الرقم السري

ووجّه الجيوشي نصيحة مهمة لطلاب المرحلة الأولى بضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص بحساب التنسيق، وعدم إطلاع أي شخص عليه، مؤكدًا أن من يمتلك هذا الرقم يمكنه الدخول إلى حساب الطالب وإجراء تعديلات على رغباته، وهو ما قد يؤثر على نتيجة التنسيق إذا تم استخدامه من قبل أي شخص آخر.

موعد انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق

تنطلق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد اعتبارًا من اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026، وتستمر حتى الأحد 9 أغسطس 2026، ولمدة خمسة أيام متتالية.

وخلال هذه الفترة، يستطيع الطلاب تسجيل رغباتهم أو تعديلها إلكترونيًا في أي وقت قبل انتهاء المرحلة، على أن يكون آخر موعد لإجراء أي تعديل في تمام الساعة السابعة مساءً من اليوم الأخير.



الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2026.. النظام الحديث

حددت وزارة التعليم العالي الحدود الدنيا للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة بالنظام الحديث على النحو التالي:

شعبة علمي علوم

- الحد الأدنى: 292 درجة.

- النسبة المئوية: 91.25%.

- عدد الطلاب: 23 ألفًا و154 طالبًا وطالبة.

شعبة علمي رياضيات

- الحد الأدنى: 275.5 درجة.

- النسبة المئوية: 86.09%.

- عدد الطلاب: 16 ألفًا و46 طالبًا وطالبة.

الشعبة الأدبية

- الحد الأدنى: 229 درجة.

- النسبة المئوية: 71.56%.

- عدد الطلاب: 55 ألفًا و567 طالبًا وطالبة.

- ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين في المرحلة الأولى بالنظام الحديث 94 ألفًا و767 طالبًا وطالبة.

الحدود الدنيا للنظام القديم

كما أعلنت الوزارة الحد الأدنى للطلاب المتبقين بالنظام القديم، وجاء كالتالي:

علمي علوم

-369 درجة.

-بنسبة 90%.

-عدد الطلاب: 21 طالبًا.

علمي رياضيات

-347 درجة.

-بنسبة 84.63%.

-عدد الطلاب: 7 طلاب.

الشعبة الأدبية

-270 درجة.

-بنسبة 65.85%.

-عدد الطلاب: 70 طالبًا.

-وبذلك يبلغ إجمالي عدد طلاب النظام القديم في المرحلة الأولى 98 طالبًا وطالبة.

تسجيل الرغبات إلكترونيًا

يتم تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني باستخدام:

-رقم الجلوس.

-الرقم السري الخاص بالطالب.

ولا يحتاج الطالب إلى تقديم أي أوراق خلال هذه المرحلة، حيث تتم جميع الإجراءات إلكترونيًا.

75 رغبة لكل طالب

أتاح مكتب التنسيق لكل طالب تسجيل 75 رغبة كاملة، مع ضرورة استكمال جميع الرغبات قبل حفظ البيانات.

كما يحق للطالب تعديل ترتيب الرغبات أكثر من مرة طوال فترة المرحلة، ويُعتد بآخر تعديل تم تسجيله قبل غلق باب التقديم.

أماكن ومواعيد التسجيل

يمكن تسجيل الرغبات بطريقتين:

-من خلال الحاسب الشخصي على مدار 24 ساعة طوال فترة المرحلة.

-من خلال معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية، يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.

وينتهي التسجيل في آخر أيام المرحلة في تمام الساعة السابعة مساءً.

خطوات تسجيل الرغبات

حددت وزارة التعليم العالي خطوات تسجيل الرغبات، والتي تشمل:

-الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني: https://tansik.digital.gov.eg/application/

-إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

-اختيار الكليات والمعاهد المتاحة وفقًا للشعبة.

-ترتيب الرغبات حسب الأولوية.

-الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

-مراجعة الرغبات قبل الحفظ النهائي.

-طباعة إيصال التسجيل والاحتفاظ به.

قواعد يجب مراعاتها أثناء التسجيل

أكدت الوزارة ضرورة الالتزام بعدد من الضوابط عند تسجيل الرغبات، أبرزها:

-ترتيب الكليات وفق رغبة الطالب الفعلية.

-الالتزام بالتوزيع الجغرافي.

-اختيار الكليات داخل النطاق الجغرافي الأول قبل الانتقال إلى النطاقات التالية.

-مراجعة الأقسام والشعب داخل الكليات، لأن كل قسم يمثل رغبة مستقلة.

-استكمال جميع الرغبات المطلوبة قبل انتهاء التسجيل.

مزايا التنسيق الإلكتروني

يتيح نظام التنسيق الإلكتروني عددًا من المزايا، من بينها:

-تسجيل الرغبات من أي مكان دون الحاجة إلى التوجه لمكتب التنسيق.

-إمكانية تعديل الرغبات طوال فترة المرحلة.

-تقليل أخطاء إدخال البيانات.

-الاحتفاظ بنسخة مطبوعة من الرغبات.

-الاستعلام عن نتيجة الترشيح إلكترونيًا فور إعلانها.