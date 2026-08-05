الصحة: الصيدلي يعد من أقرب مقدمي الخدمة للمواطنين

أجرت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، زيارة ميدانية إلى محافظة الدقهلية، رافقها الدكتور حمودة الجزار، وكيل الوزارة بالمحافظة.

شملت الزيارة عدداً من المنشآت التعليمية والطبية ومشاركة في فعاليات علمية واجتماعات مع القيادات التنفيذية والأطقم الطبية لبحث سبل الارتقاء بصحة الأم والطفل وتحسين المؤشرات السكانية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بتعزيز التكامل بين القطاعين الصحي والأكاديمي.

تطوير منظومة التعليم والتدريب الطبي

واستهلت نائب الوزير جولتها بزيارة كلية الطب بجامعة المنصورة، حيث استقبلها الدكتور أشرف شومة، عميد الكلية، واصطحبها في جولة تفقدية شملت قطاع الدراسات العليا ومعمل المهارات وقاعة أعضاء هيئة التدريس والمدرجات ومعامل وقاعات الطلاب وقاعة الامتحانات ووحدة الكبد، مشيدة بما شهدته الكلية من تطور في البنية التعليمية والإمكانات التدريبية.

فيما أكد عميد الكلية حرص المؤسسة على تطوير منظومة التعليم والتدريب الطبي وفق أحدث المعايير بما يواكب رؤية الدولة للارتقاء بالقطاع الصحي.

وشاركت الدكتورة عبلة الألفي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأول لوحدة علم الوراثة والتمثيل الغذائي بمستشفى الأطفال الجامعي بجامعة المنصورة بحضور الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة، مؤكدة أن طب الأطفال في مصر يشهد تحولاً من علاج المرض بعد ظهوره إلى التنبؤ به والوقاية منه بما يسهم في الحد من الإعاقات والأمراض المزمنة، وأن الوزارة تتبنى بدعم كامل من الوزير استراتيجية «الوقاية قبل العلاج» باعتبارها الركيزة الأساسية لتحسين صحة الطفل، مشيرة إلى أن رحلة بناء طفل سليم تبدأ من مرحلة ما قبل الزواج مروراً بالحمل ثم الطفولة والمدرسة، مع أهمية الاستثمار في الألف يوم الأولى من عمر الطفل وتعزيز التكامل بين التعليم الجامعي ومنظومة الصحة والتدريب على الولادة الطبيعية وربط خدمات الصحة الإنجابية بملف الوراثة والكشف المبكر.

وعقدت نائب الوزير اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بمحافظة الدقهلية بحضور اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، حيث استعرضت أبرز المؤشرات السكانية مؤكدة أن خفض وفيات الأمهات وحديثي الولادة وتعزيز الولادة الطبيعية والحد من الحمل غير المخطط له وخفض معدلات الولادات القيصرية تمثل أولويات العمل الحالية، مشيرة إلى أن نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة بعد الولادة بلغت 63.4% خلال عام 2026 وداعية إلى تكاتف الجهات لرفع الوعي، فيما أكد المحافظ حرص المحافظة على التعاون الكامل مع الوزارة في تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان ودعم جهود تحسين مؤشرات صحة الأم والطفل.

كما عقدت اجتماعا مع مساعد نقيب أطباء الدقهلية وأطباء أقسام النساء والتوليد وحديثي الولادة بالمؤسسات العلاجية غير الحكومية ومستشفيات الوزارة استعرضت خلاله الأدلة الاسترشادية المنظمة للعمل ومهام لجنة خفض الولادة القيصرية وأهمية التوسع في دور القابلات وتعزيز تطبيق معايير المسئولية الطبية والارتقاء بمنظومة الحضانات، مؤكدة ضرورة التسجيل الدقيق لوفيات حديثي الولادة وتحليل أسبابها والتوسع في تركيب وسائل تنظيم الأسرة بعد الولادة، وشهد الاجتماع نقاشاً موسعاً حول أبرز التحديات وسبل تطوير الخدمات.

أهمية الملف السكاني ودور الصيادلة

وعقدت أيضاً اجتماعاً مع صيادلة المحافظة استعرضت خلاله أهمية الملف السكاني ودور الصيادلة في دعم جهود الدولة لرفع الوعي الصحي، مؤكدة أن الصيدلي يعد من أقرب مقدمي الخدمة للمواطنين وشريك أساسي في نشر التثقيف الصحي وتعزيز الوعي بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

كما تفقدت مستشفى المنصورة الدولي، حيث زارت غرفة الملاحظة وقسم النساء والتوليد وكشك الولادة، ووجهت بتكثيف تدريب الفرق الطبية على مهارات الولادة الطبيعية تنفيذاً لتوجهات الوزارة لخفض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة.

وتفقدت أيضا وحدة الحضانات ووجهت بسرعة دعمها بالكوادر الطبية اللازمة، وعلى رأسها توفير طبيب أطفال بما يضمن رفع كفاءة الخدمات المقدمة لحديثي الولادة، مؤكدة استمرار المتابعة الميدانية لتطوير الخدمات الصحية وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمواطنين.