وزير العمل يبدأ جولة في محافظة مطروح لدعم “التدريب من أجل التشغيل”

استقبل اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، بمكتبه بديوان عام المحافظة، معالي وزير العمل حسن رداد، وذلك في مستهل زيارته للمحافظة، بحضور مصطفى جابر مدير مديرية العمل،وعدد من القيادات التنفيذية.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين وزارة العمل ومحافظة مطروح في عدد من الملفات المشتركة، وفي مقدمتها تطوير منظومة التدريب المهني، بحسب احتياجات سوق العمل داخل المحافظة، وتوفير فرص العمل، وتحفيز للشباب العمل في القطاع الخاص ، وكذلك دعم تشغيل ذوي الهمم، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.

وتأتي هذه الزيارة في مستهل جولة ميدانية لوزير العمل بالمحافظة، تتضمن افتتاح ومتابعة عدد من الأنشطة المشتركة، وتسليم عقود عمل لذوي الهمم، وتفقد مديرية العمل ومركز التدريب المهني، إلى جانب زيارة مركز التدريب التابع لشركة أوراسكوم برأس الحكمة، لمتابعة جهود إعداد العمالة الفنية الماهرة وربط التدريب باحتياجات سوق العمل.