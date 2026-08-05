قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جماهير طرابزون التركي تستعد لاستقبال محمد صلاح في مطار أتاتورك
وزير الخارجية يلتقي نظيره العراقي على هامش الاجتماع الوزاري حول القدس في عمّان
اليوم .. رابطة الأندية تجري قرعة بطولة الدوري لموسم 2026-2027
وزيرا الرياضة والتضامن بـ اجتماع مشترك: الشراكة مع الأمم المتحدة إحدى ركائز الدولة في بناء الإنسان
زيلينسكي: مقتل 17 شخصا وإصابة 44 في هجمات روسية عنيفة بالصواريخ والمسيرات
بقوة 4.8 ريختر.. هزة أرضية تضرب قبالة سواحل جزر الكوريل الروسية
العثور على جسم مشبوه بمطار لايبتسيش الألماني
نادي طرابزون التركي يعلن متابعة رحلة طائرة محمد صلاح
انطلاق تنسيق الجامعات.. آليات تسجيل الرغبات ونصائح مهمة للطلاب
القبض على فتاة ادعت التعدي عليها من سائق نقل ذكي بالقاهرة
وزير التعليم العالي يترأس اجتماع اللجنة العليا للتنسيق لمناقشة آليات القبول بالجامعات
التعليم العالي تكشف أبرز ملامح تنسيق الجامعات 2026/ 2027 وتوجه رسائل مهمة للطلاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

العثور على جسم مشبوه بمطار لايبتسيش الألماني

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

تعطلت حركة مطار لايبتسيش/هاله الألماني، اليوم الأربعاء، عقب حادث أمني وقع خلال الليل،  بشأن جسم مشبوه عثر عليه بالقرب من أحد المدارج في المطار.

وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية إن مدرج المطار الجنوبي، الذي يعد مركزا رئيسيا لمجموعة دي.إتش.إل للخدمات اللوجستية، ظل مغلقا في حين كان متخصصون يفحصون الجسم باستخدام تقنيات التخلص من المتفجرات، بحسب رويترز.

كما تحقق السلطات في تقارير تفيد بوجود جسم طائر مجهول الهوية قد يكون له صلة بالحادث.

وأضاف المتحدث أن عدة طائرات، بما في ذلك رحلة ركاب، تم تحويل مسارها خلال الليل، لكن العمليات عادت إلى طبيعتها في الصباح.

وتتخذ المطارات الألمانية إجراءات استنفار قصوى بعد سلسلة من عمليات التحليق غير المصرح بها لطائرات مسيرة فوق مواقع تضم منشآت عسكرية ومحطات طاقة وموانئ بحرية وشركات لوجستية.

وحذرت الشرطة الاتحادية الألمانية من أن عمليات التحليق هذه ربما تكون من تدبير عملاء لروسيا.

ونفت روسيا أي تورط في هذه الحوادث.

مطار لايبتسيشهاله جسم مشبوه حادث أمني الشرطة الألمانية المتفجرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال

هل تضرب مصر هزة جديدة؟.. البحوث الفلكية ترد على الشائعات وتكشف الحقيقة

موعد بدء الدراسة 2027

موعد بدء الدراسة 2027 للمدارس الحكومية والخاصة والدولية ..ماذا قررت التعليم؟

وزير التربية والتعليم

رد رسوم تظلمات الثانوية العامة لأي طالب يستحق “درجات إضافية” وإخطار مكتب التنسيق

محمد صلاح

محمد صلاح .. القنوات الناقلة لـ مباريات طرابزون سبور في الدوري التركي

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الفراخ اليوم.. البانيه يخسر 40 جنيهًا | والبيض يواصل الهبوط

طقس

تحذير من تصاعد آثار التغيرات المناخية .. العالم مُقبل على موجات حر غير مسبوقة | فيديو

تنسيق الجامعات 2026

متاح الآن .. فتح التسجيل بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

ميرنا المهندس

في الذكرى الـ11 لرحيل الفنانة ميرنا المهندس .. مرض أنهكها ومآسٍ عائلية لاحقتها حتى النهاية

ترشيحاتنا

أرشيفية

بدء محاكمة شخص بتهمة الاتجار في الأسلحة بالأميرية

المتهمين

لادعاءات ضد سيدة .. القبض على المتهمين بضرب شخص بالبحيرة

المتهمين

الداخلية تكشف حقيقة فيديو البلطجة على عقار تحت الإنشاء في مرسى علم

بالصور

انفجار إطارات النموذج الأولي لسيارة هيونداي توسان 2027 أثناء اختبارها

هيونداي توسان 2027
هيونداي توسان 2027
هيونداي توسان 2027

وزيرة التضامن: الحماية الاجتماعية محور أساسي على أجندة الحكومة

صورة من لقاء وزيرا التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة
صورة من لقاء وزيرا التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة
صورة من لقاء وزيرا التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة

فستان صيفي.. مي عز الدين تستعرض جمالها

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

لماذا يشعر بعض الأشخاص بالدوخة عند الوقوف بسرعة؟ طبيب يوضح

لماذا يشعر بعض الأشخاص بالدوخة عند الوقوف بسرعة؟.. طبيب يوضح الأسباب وطرق الوقاية
لماذا يشعر بعض الأشخاص بالدوخة عند الوقوف بسرعة؟.. طبيب يوضح الأسباب وطرق الوقاية
لماذا يشعر بعض الأشخاص بالدوخة عند الوقوف بسرعة؟.. طبيب يوضح الأسباب وطرق الوقاية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد