أمريكا وباكستان تؤكدان عزمهما المشترك على مواجهة المنظمات الإرهابية

أكدت الولايات المتحدة وباكستان عزمهما المشترك على مواجهة المنظمات الإرهابية التي تهدد سلامة مواطنيهما واستقرار المنطقة.

جاء ذلك خلال الحوار الأمريكي الباكستاني الرابع لمكافحة الإرهاب، الذي عقد في واشنطن العاصمة، برئاسة منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية، جريجوري لوجيرفو، والسكرتير الخاص لوزارة الخارجية الباكستانية، نبيل منير.

وبحسب بيان نشرته الخارجية الأمريكية، شدد الحوار على المصالح المشتركة في الشراكة الأمريكية الباكستانية لمكافحة الإرهاب، وعزم البلدين على مواجهة الإرهاب. وتبادل المشاركون وجهات النظر حول بيئة التهديدات الراهنة، وبحثوا سبل تعزيز التعاون، وخطوات لتقوية أمن الحدود وتفكيك شبكات تسهيل الإرهاب.

وجاء في البيان أن "الولايات المتحدة وباكستان أكدتا عزمهما المشترك على مواجهة المنظمات الإرهابية التي تهدد سلامة مواطنيهما واستقرار المنطقة، بما في ذلك تنظيم داعش-خراسان، وتنظيم القاعدة، وحركة طالبان باكستان، وجيش تحرير بلوشستان وفروعه. والتزمت الحكومتان بتعزيز تعاونهما في مكافحة الإرهاب للحفاظ على أمن وسلامة بلديهما، وذلك في إطار رؤية مستدامة للسلام والازدهار والاستقرار الإقليمي".