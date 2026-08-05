مفاجأة في أسعار الخضروات اليوم.. اعرف وصل كام كيلو الطماطم والبصل والبطاطس قبل الشراء

شهدت أسعار الخضروات في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026 تحركات جديدة، حيث ارتفعت أسعار عدد من الخضروات الأساسية، على رأسها الطماطم والخيار والبصل والفلفل، بينما تراجعت أسعار البطاطس والكوسة والبامية والبطاطا، وسط متابعة من المواطنين لأسعار الخضروات اليومية قبل التوجه إلى الأسواق.

وجاءت الطماطم والخيار ضمن أبرز الخضروات التي سجلت ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم، في الوقت الذي واصلت البطاطس والكوسة والبطاطا تراجعها، لتشهد الأسواق حالة من التباين في أسعار عدد من الأصناف الأساسية الأكثر طلبًا داخل المنازل المصرية.

أسعار الخضروات التي انخفضت اليوم

البطاطس سجلت 20.01 جنيهًا للكيلو بانخفاض 0.21 جنيه.

الليمون البلدي سجل 43.57 جنيهًا للكيلو بانخفاض 3.14 جنيه.

البامية سجلت 53.77 جنيهًا للكيلو بانخفاض 1.50 جنيه.

الملوخية سجلت 17.45 جنيهًا للكيلو بانخفاض 0.66 جنيه.

الكوسة سجلت 25.23 جنيهًا للكيلو بانخفاض 0.39 جنيه.

القلقاس سجل 25.64 جنيهًا للكيلو بانخفاض 1.54 جنيه.

البطاطا سجلت 16.30 جنيهًا للكيلو بانخفاض 0.68 جنيه.

الباذنجان الرومي سجل 15.59 جنيهًا للكيلو بانخفاض 0.01 جنيه.

أسعار الخضروات التي ارتفعت اليوم

الطماطم سجلت 18.21 جنيهًا للكيلو بارتفاع 0.82 جنيه.

البصل سجل 13.79 جنيهًا للكيلو بارتفاع 0.17 جنيه.

الخيار الصوب سجل 21.48 جنيهًا للكيلو بارتفاع 1.29 جنيه.

الفلفل الرومي سجل 25.60 جنيهًا للكيلو بارتفاع 1.20 جنيه.

الفلفل الحامي سجل 25.51 جنيهًا للكيلو بارتفاع 0.95 جنيه.

الفاصوليا الخضراء سجلت 35.77 جنيهًا للكيلو بارتفاع 2.05 جنيه.

الجزر الأصفر سجل 22.61 جنيهًا للكيلو بارتفاع 0.37 جنيه.

الجزر الأصفر (بالعروش) سجل 17.12 جنيهًا للكيلو بارتفاع 0.92 جنيه.

الباذنجان العروس سجل 19.15 جنيهًا للكيلو بارتفاع 0.68 جنيه.

الباذنجان الأبيض سجل 18.41 جنيهًا للكيلو بارتفاع 0.57 جنيه.

الكرنب سجل 35.08 جنيهًا للواحدة بارتفاع 0.17 جنيه.

القرنبيط سجل 27.10 جنيهًا للواحدة بارتفاع 0.92 جنيه.



