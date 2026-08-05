قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم الصلاة على النبي بغير الصيغ الواردة..الإفتاء توضح
من القاهرة.. دعوة لتحويل الشراكة العربية الإفريقية إلى منصة للعمل الجماعي
نادي طرابزون التركي يصنع فيلما توثيقيا لـ محمد صلاح قبل إعلان انضمامه رسميا
مفاجأة في أسعار الخضروات اليوم.. اعرف وصل كام كيلو الطماطم والبصل والبطاطس قبل الشراء
جماهير طرابزون التركي تستعد لاستقبال محمد صلاح في مطار أتاتورك
وزير الخارجية يلتقي نظيره العراقي على هامش الاجتماع الوزاري حول القدس في عمّان
اليوم .. رابطة الأندية تجري قرعة بطولة الدوري لموسم 2026-2027
وزيرا الرياضة والتضامن بـ اجتماع مشترك: الشراكة مع الأمم المتحدة إحدى ركائز الدولة في بناء الإنسان
زيلينسكي: مقتل 17 شخصا وإصابة 44 في هجمات روسية عنيفة بالصواريخ والمسيرات
بقوة 4.8 ريختر.. هزة أرضية تضرب قبالة سواحل جزر الكوريل الروسية
العثور على جسم مشبوه بمطار لايبتسيش الألماني
نادي طرابزون التركي يعلن متابعة رحلة طائرة محمد صلاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مفاجأة في أسعار الخضروات اليوم.. اعرف وصل كام كيلو الطماطم والبصل والبطاطس قبل الشراء

تحركات جديدة في أسعار الخضار اليوم بالأسواق
تحركات جديدة في أسعار الخضار اليوم بالأسواق
رانيا أيمن

شهدت أسعار الخضروات في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026 تحركات جديدة، حيث ارتفعت أسعار عدد من الخضروات الأساسية، على رأسها الطماطم والخيار والبصل والفلفل، بينما تراجعت أسعار البطاطس والكوسة والبامية والبطاطا، وسط متابعة من المواطنين لأسعار الخضروات اليومية قبل التوجه إلى الأسواق.

وجاءت الطماطم والخيار ضمن أبرز الخضروات التي سجلت ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم، في الوقت الذي واصلت البطاطس والكوسة والبطاطا تراجعها، لتشهد الأسواق حالة من التباين في أسعار عدد من الأصناف الأساسية الأكثر طلبًا داخل المنازل المصرية.

أسعار الخضروات التي انخفضت اليوم

البطاطس سجلت 20.01 جنيهًا للكيلو بانخفاض 0.21 جنيه.

الليمون البلدي سجل 43.57 جنيهًا للكيلو بانخفاض 3.14 جنيه.

البامية سجلت 53.77 جنيهًا للكيلو بانخفاض 1.50 جنيه.

اسواق الخضروات والفاكهة

الملوخية سجلت 17.45 جنيهًا للكيلو بانخفاض 0.66 جنيه.

الكوسة سجلت 25.23 جنيهًا للكيلو بانخفاض 0.39 جنيه.

القلقاس سجل 25.64 جنيهًا للكيلو بانخفاض 1.54 جنيه.

البطاطا سجلت 16.30 جنيهًا للكيلو بانخفاض 0.68 جنيه.

الباذنجان الرومي سجل 15.59 جنيهًا للكيلو بانخفاض 0.01 جنيه.

أسعار الخضروات التي ارتفعت اليوم

الطماطم سجلت 18.21 جنيهًا للكيلو بارتفاع 0.82 جنيه.

البصل سجل 13.79 جنيهًا للكيلو بارتفاع 0.17 جنيه.

الخيار الصوب سجل 21.48 جنيهًا للكيلو بارتفاع 1.29 جنيه.

الفلفل الرومي سجل 25.60 جنيهًا للكيلو بارتفاع 1.20 جنيه.

الفلفل الحامي سجل 25.51 جنيهًا للكيلو بارتفاع 0.95 جنيه.

الفاصوليا الخضراء سجلت 35.77 جنيهًا للكيلو بارتفاع 2.05 جنيه.

الجزر الأصفر سجل 22.61 جنيهًا للكيلو بارتفاع 0.37 جنيه.

الجزر الأصفر (بالعروش) سجل 17.12 جنيهًا للكيلو بارتفاع 0.92 جنيه.

الباذنجان العروس سجل 19.15 جنيهًا للكيلو بارتفاع 0.68 جنيه.

أسعار الخضروات والفاكهة

الباذنجان الأبيض سجل 18.41 جنيهًا للكيلو بارتفاع 0.57 جنيه.

الكرنب سجل 35.08 جنيهًا للواحدة بارتفاع 0.17 جنيه.

القرنبيط سجل 27.10 جنيهًا للواحدة بارتفاع 0.92 جنيه.


 

سعر كيلو الطماطم اليوم سعر كيلو الخيار اليوم سعر كيلو البصل اليوم أسعار الخضروات اليوم سعر الخضار في الأسواق اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال

هل تضرب مصر هزة جديدة؟.. البحوث الفلكية ترد على الشائعات وتكشف الحقيقة

موعد بدء الدراسة 2027

موعد بدء الدراسة 2027 للمدارس الحكومية والخاصة والدولية ..ماذا قررت التعليم؟

وزير التربية والتعليم

رد رسوم تظلمات الثانوية العامة لأي طالب يستحق “درجات إضافية” وإخطار مكتب التنسيق

محمد صلاح

محمد صلاح .. القنوات الناقلة لـ مباريات طرابزون سبور في الدوري التركي

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الفراخ اليوم.. البانيه يخسر 40 جنيهًا | والبيض يواصل الهبوط

طقس

تحذير من تصاعد آثار التغيرات المناخية .. العالم مُقبل على موجات حر غير مسبوقة | فيديو

تنسيق الجامعات 2026

متاح الآن .. فتح التسجيل بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

ميرنا المهندس

في الذكرى الـ11 لرحيل الفنانة ميرنا المهندس .. مرض أنهكها ومآسٍ عائلية لاحقتها حتى النهاية

ترشيحاتنا

مصطفى متولي

فى ذكراه .. قصة وفاة الفنان مصطفى متولي وعلاقته بالزعيم عادل إمام

خليل مرسي

فى ذكراه .. قصة آخر طلب للفنان الراحل خليل مرسي

مي عز الدين

ظهور لافت لـ مي عز الدين عبر إنستجرام

بالصور

لماذا تشعر بالخمول رغم النوم لساعات كافية؟

لماذا تشعر بالخمول رغم النوم لساعات كافية؟
لماذا تشعر بالخمول رغم النوم لساعات كافية؟
لماذا تشعر بالخمول رغم النوم لساعات كافية؟

طريقة عمل باستا الدجاج بصوص الثوم الكريمي

طريقة عمل باستا الدجاج بصوص الثوم الكريمي
طريقة عمل باستا الدجاج بصوص الثوم الكريمي
طريقة عمل باستا الدجاج بصوص الثوم الكريمي

انفجار إطارات النموذج الأولي لسيارة هيونداي توسان 2027 أثناء اختبارها

هيونداي توسان 2027
هيونداي توسان 2027
هيونداي توسان 2027

وزيرة التضامن: الحماية الاجتماعية محور أساسي على أجندة الحكومة

صورة من لقاء وزيرا التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة
صورة من لقاء وزيرا التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة
صورة من لقاء وزيرا التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد