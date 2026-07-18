أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في الأسواق.. ورق العنب يقترب من 100 جنيه والبطيخ يقفز 11 جنيهًا

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق المصرية، اليوم السبت 18 يوليو 2026 ، تباينًا ملحوظًا، مع استمرار ارتفاع عدد من الأصناف الموسمية، يتصدرها ورق العنب الذي اقترب من حاجز 100 جنيه للكيلو، والبطيخ الذي سجل أكبر زيادة يومية بين الفاكهة، بينما تراجعت أسعار البطاطس والملوخية والموز المستورد وعدد من الأصناف الأخرى.

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وسجلت أسعار الخضروات ارتفاعات متفاوتة، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم 25.05 جنيه، والبصل 14.34 جنيه، والكوسة 24.96 جنيه، والخيار الصوب 22.54 جنيه، والفلفل الرومي 28.66 جنيه، والفلفل الحامي 27.85 جنيه، فيما سجلت البامية 58.72 جنيه للكيلو، والليمون البلدي 48.30 جنيه.



وجاء ورق العنب البناتي في صدارة الارتفاعات، بعدما قفز بنحو 16.44 جنيه ليسجل 95.34 جنيه للكيلو، كما ارتفع سعر الكرنب إلى 36.07 جنيه للرأس، والقلقاس إلى 26.67 جنيه، والجزر الأصفر إلى 22.01 جنيه، والباذنجان الرومي إلى 17.29 جنيه، والباذنجان العروس إلى 20.33 جنيه للكيلو.



وفي المقابل، تراجعت أسعار عدد من الخضروات، حيث انخفض سعر البطاطس إلى 18.33 جنيه للكيلو، والملوخية إلى 18.86 جنيه، والقرنبيط إلى 26.82 جنيه للرأس، والفاصوليا الخضراء إلى 32.59 جنيه، والخس إلى 16.90 جنيه للرابطة، والجزر الأصفر بعرش إلى 16.27 جنيه، والبنجر إلى 22.16 جنيه، والبطاطا إلى 14.75 جنيه، والباذنجان الأبيض إلى 18.97 جنيه للكيلو.



وعلى صعيد الفاكهة، سجل البطيخ أكبر زيادة يومية بعدما ارتفع بنحو 10.90 جنيه ليصل متوسط سعر الثمرة إلى 75.74 جنيه، كما ارتفع سعر جوز الهند إلى 61.36 جنيه للكيلو، والتين إلى 60 جنيهًا، والنبق إلى 46.17 جنيه، وموز بيكو إلى 41.56 جنيه، والتفاح جولدن إلى 80.26 جنيه، والعنب المستورد إلى 67.58 جنيه للكيلو.



في المقابل، شهدت بعض أصناف الفاكهة تراجعات ملحوظة، حيث انخفض سعر الكيوي (الكرتونة) إلى 468.28 جنيه، والأناناس إلى 111.32 جنيه للثمرة، والموز المستورد إلى 47.67 جنيه للكيلو، والجريب فروت إلى 30.10 جنيه، والكيوي (الواحدة) إلى 9.62 جنيه، فيما سجل اللارنج 13.33 جنيه للكيلو.



وتعكس تحركات الأسعار استمرار حالة التباين في الأسواق بين الخضروات والفاكهة، بالتزامن مع زيادة المعروض من بعض الأصناف الموسمية، مقابل ارتفاع الطلب على أصناف أخرى، وهو ما ينعكس على مستويات الأسعار اليومية في الأسواق المصرية.