ثنائي لـ الأهلي ودستة فى الاتحاد.. خارطة صفقات الأندية بميركاتو الصيف

تحرص عدد من أندية الدوري المصري ، لحسم صفقات الموسم الصيفي من أجل تدعيم الفرق.

ويستثنى الزمالك من تلك القائمة بسبب قرر إيقاف القيد.

وتلك هي أبرز صفقات موسم الانتقالات الصيفية.

الأهلي

عبد الله أقطاي وعلي محمود ثنائي انبي ويحسم صفقة دينامو زغرب الجزائري منصف بقرار.

الزمالك

تصعيد 5 ناشئين إضافة إلى قيد محمد السيد ومحمد إبراهيم بقائمة الفريق الأول بدلاً من الإستمرار في قائمة اللاعبين تحت السن

بيراميدز

تعاقد مع خالد عوض لاعب الطلائع وإياد العسقلاني مدافع روستوف الروسي وأحمد حجازي مدافع نيوم السعودي.

سيراميكا كليوباترا

تعاقد مع سمير العراقي، لاعب نادي مسار لمدة 4 مواسم و محمد علاء حارس مرمى الجونة.

بتروجيت

ضم كريم الديب لاعب الاتحاد السكندري السابق في صفقة انتقال حر

أبو قير للأسمدة

محمود عبد الرحيم “جنش” انتقال حر

عماد فتحي لاعب سموحة

أحمد خالد وأحمد عوض ثنائي سموحة

مصطفى عبد الرحيم لاعب البنك الأهلي

عماد حمدي لاعب مودرن سبورت

جابر كامل ومحمد سعيد شيكا ثنائي فاركو

محمود أبو جودة مهاجم المقاولون العرب

المصري البورسعيدي

تجديد عقود حسن علي وعمرو سعداوي ومحمود حمدي ومحمد الشامي حتى موسم 2028

تمديد عقد المدير الفني عماد النحاس موسما إضافيا

الاتحاد السكندري

أحمد حمدى صانع ألعاب الزمالك 3 مواسم

محمد مصطفى ميدو مدافع سموحة 3 مواسم

أحمد العربي حارس غزل المحلة 3 مواسم

أحمد السيد مهاجم طنطا 4 مواسم

حسام حسن مهاجم مودرن سبورت موسمين

محمد فخرى لاعب فاركو 4 مواسم

مؤمن عوض لاعب حرس الحدود 4 مواسم

خالد مسعد لاعب الترسانة 4 مواسم

عبدالرحمن هشام مدافع مالية كفر الزيات 4 مواسم

أحمد الشاذلى لاعب مالية كفر الزيات 4 مواسم

حرس الحدود

محمد سامي كالوشا ومحمود صقر ثنائي الداخلية وفتحي السيد حسام بازوكا ثنائي العبور وحسن تريكة لاعب مالية كفر الزيات وأحمد رفعت “ريفو”، لاعب القناة وأحمد سعيد مدافع بيراميدز

كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

أكرم عبد ربه قادمًا من الإنتاج الحربي

عبدالرحمن سمانة قادمًا من المقاولون العرب

محمد شرقية قادمًا من القناة

محمود عبدالله قادمًا من أبو قير للأسمدة

محمد عصام قادمًا من أبو قير للأسمدة

أحمد عادل قادمًا من أبو قير للأسمدة

محمود شحتة قادمًا من دايموند