مقتل عسكري في انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش في جنوب لبنان

قال ​الجيش اللبناني ‌اليوم السبت إن أحد ​العسكريين ​قُتل وأصيب ضابط ⁠وعسكري ​آخر بجروح ​إثر انفجار جسم مشبوه بآلية ​للجيش ​في بلدة المنصوري ‌بجنوب ⁠لبنان.



وأضاف الجيش أنه يواصل ​التحقيق ​في ⁠الواقعة، دون تقديم ​المزيد ​من ⁠التفاصيل.



وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الجيش اللبناني بدأ رسميًا الانتشار في "المنطقة التجريبية" الأولى، وأن إسرائيل بدأت الاستعدادات لتسليم لبنان المنطقة الثانية.

وأوضحت الصحيفة أنه "يجري حاليًا تنفيذ الاتفاق الإطاري الموقع بين إسرائيل ولبنان؛ إذ انتشر الجيش اللبناني في المنطقة التجريبية الأولى، الواقعة شمال المنطقة الأمنية، التي أقامها الجيش الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن "المنطقة التجريبية الأولى، التي دخلتها قوات الجيش اللبناني، تقع بالقرب من قريتي فرون والرندورية، وهما قريتان شيعيتان تقعان في منطقة بنت جبيل بجنوب لبنان".

وأكدت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي لم يكن متمركزًا في المنطقة التي تسلمها لبنان؛ في حين تستعد إسرائيل حاليًا لتسليم المنطقة التجريبية الثانية التي تنتشر فيها القوات الإسرائيلية في الوقت الراهن.

ولفتت الصحيفة إلى أن من المتوقع صدور الإعلان الرسمي عن بدء المرحلة التجريبية يوم الأحد المقبل، وذلك قبيل وصول الرئيس اللبناني إلى واشنطن هذا الأسبوع.

وتقع القرى المتاخمة للمنطقة التجريبية التي انتشر فيها الجيش اللبناني في نطاق استراتيجي شمال "الخط الأصفر"، بالقرب من "وادي السلوقي" ونهر الليطاني.

