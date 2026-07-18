الجامعة العربية تعزي الجزائر في ضحايا حريق دار الأيتام

أعربت جامعة الدول العربية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قيادة وحكومة وشعبا، في ضحايا الحريق المأساوي الذي اندلع في دار للأيتام شرقي العاصمة الجزائرية.

وقالت الجامعة، في بيان، إنها تتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة للجمهورية الجزائرية قيادة وحكومة وشعبا في حادث الحريق المأساوي الذي اندلع في دار الأيتام، مؤكدة تضامنها الكامل معها، ومتمنية الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين.

حريق دار للأيتام بالجزائر

كان حريق قد اندلع فجر الخميس داخل مؤسسة للطفولة المسعفة في بلدية المحمدية شرقي العاصمة الجزائر، ما أسفر عن وفاة 11 شخصا، بينهم أطفال، وإصابة 19 آخرين، وفق السلطات الجزائرية.

وتمكنت فرق الحماية المدنية من إجلاء عدد من الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة من المبنى.

وأعلنت السلطات فتح تحقيق في ملابسات الحادث، فيما أشارت النتائج الأولية إلى أن الحريق يرجح أن يكون ناتجا عن ماس كهربائي في جهاز تكييف بإحدى غرف الطابق الأول.