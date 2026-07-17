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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

دعما لجيل زد.. الجامعة العربية تنظم زيارة لطلاب جامعة شنغهاي للدراسات

الجامعة العربية تنظم زيارة لطلاب جامعة شنغهاي للدراسات
الجامعة العربية تنظم زيارة لطلاب جامعة شنغهاي للدراسات
الديب أبوعلي

نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية - إدارة الشباب والرياضة- الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب) زيارة لوفد من أعضاء هيئة التدريس وطلبة جامعة شنغهاي للدراسات الدولية إلى مقر جامعة الدول العربية وذلك يوم الخميس.

جاءت الزيارة ضمن برنامج التبادل الشبابي الصيني العربي للجيل Z حول الحوكمة العالمية والتنمية المستدامة (China–Arab Youth Exchange Program on Global Governance and Sustainable Development)، والذي يتم تنظيمه بشكل مشترك بين جامعة شنغهاي للدراسات الدولية وجامعة القاهرة في الفترة من 11 الى 19 يوليو 2026، ويشارك فيه أساتذة وطلبة من جامعة شنغهاي للدراسات الدولية.

جامعة شنغهاي للدراسات

وبهذه المناسبة، أوضحت وزير مفوض/ إيناس الفرجاني - المشرف على قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن هذه الزيارة تمثل نموذجا عمليا للشراكة الثقافية بين جامعة الدول العربية وجامعة شنغهاي للدراسات الدولية، وأن هذه الزيارة تعكس أهمية الحوار الثقافي بين الشباب من مختلف الدول وتعزز جسور التفاهم والتعاون المشترك.

كما تمثل هذه الزيارة التي تأتى ضمن برنامج التبادل الشبابي العربي الصيني للجيل z حول الحوكمة العالمية والتمية المستدامة، فرصة هامة لتبادل الخبرات والرؤى، وبناء علاقات إنسانية ومهنية تسهم في إعداد جيل من الشباب القادر على قيادة المستقبل بروح من التعاون والانفتاح.

وخلال اللقاء، قام تشاو جون، الأستاذ المساعد بمعهد دراسات الشرق الأوسط بجامعة شنغهاي للدراسات الدولية بإهداء نسخة من مؤلفه «دراسة في البناء النظري والمسار العملي لجامعة الدول العربية» إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تعبيرًا عن بالغ التقدير للدور المهم الذي تضطلع به الجامعة.

وفى ختام فعاليات الزيارة أجرى الوفد المشارك زيارة متحف جامعة الدول العربية وأخذ صورة تذكارية بساحة جامعة الدول العربية.

جامعة الدول العربية الأمانة العامة وزراء الشباب والرياضة العرب جامعة شنغهاي جامعة شنغهاي للدراسات الدولية جيل Z التنمية المستدامة الحوكمة العالمية

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