الجامعة العربية: الشباب يمثلون الركيزة الأساسية لبناء مستقبل الأمة

توجهت جامعة الدول العربية بتحية تقدير واعتزاز إلى الشباب العربي، مؤكدة أنهم يمثلون الركيزة الأساسية لبناء مستقبل الأمة العربية، وحملة راية التقدم والابتكار، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وبناء مستقبل يسوده السلام والازدهار والتقدم.

وأكدت الجامعة العربية، أن الاهتمام بالشباب العربي سيظل أولوية استراتيجية ضمن منظومة العمل العربي المشترك، انطلاقًا من دورها المحوري في تنمية المجتمعات العربية، ولا سيما في مجالات الاستثمار في الشباب، وتمكينهم، وتعزيز قدراتهم، والاستجابة لتطلعاتهم، من خلال توسيع مشاركتهم، وإتاحة الفرص أمامهم للإبداع والابتكار، بما يؤهلهم للإسهام الفاعل في تحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز قيم السلام والتسامح والانتماء، وترسيخ الهوية العربية، وبناء مجتمعات أكثر إشراقًا للأمة العربية.

وشددت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على التزامها بدعم المبادرات والبرامج الشبابية الهادفة إلى تمكين الشباب العربي، وتوفير البيئة الداعمة لإبداعهم وتميزهم، وتعزيز مشاركتهم في مختلف المجالات، بما يسهم في إعداد كوادر عربية مؤهلة وقادرة على القيادة وصناعة المستقبل وتحقيق طموحات الأمة.

تمكين الشباب العربي

وأوضحت الجامعة، أن رؤيتها في هذا المجال تنسجم مع منهجها من خلال مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، الذي وضع محاور للعمل مع الشباب، تشمل رسم السياسات والخطط التنفيذية الكفيلة بإدماجهم في مجتمعاتهم، وتفعيل مشاركتهم في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية، وتنظيم مبادرات للعمل مع الكيانات والهيئات الشبابية، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجالات التكنولوجيا، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وصولًا إلى إقامة مجتمعات أكثر قدرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.

وفي إطار دعمها المتواصل لتنمية الشباب، أشارت الجامعة إلى الاحتفال بيوم الشباب العربي في الخامس من يوليو من كل عام، حيث يتولى قطاع الشؤون الاجتماعية، ممثلًا في إدارة الشباب والرياضة والأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، تنظيم الاحتفال بالتعاون والتنسيق مع وزارات الشباب والرياضة أو الجهات المناظرة في الدول العربية الأعضاء، وذلك بالطريقة التي تناسب كل دولة، مع إرسال ملخص بالفعاليات إلى قطاع الشؤون الاجتماعية لتعميمه على الدول العربية، بما يعزز تبادل المعلومات والخبرات بين الوزارات العربية.

ودعت جامعة الدول العربية الشباب العربي إلى مزيد من الوحدة والالتفاف حول قياداته، وترسيخ المفهوم الصحيح للمواطنة بصورة متكاملة، وتعزيز مشاركته في صنع القرار، بما يسهم في بناء مستقبل أفضل للجميع.

كما أوصت الجامعة باستثمار الأفكار المبتكرة لدى الشباب العربي في المشروعات الحديثة القائمة على استغلال الموارد العربية المتنوعة، والاستفادة من الطاقات الشبابية باعتبارها قوة اقتصادية فاعلة، من خلال دمجها في المشروعات الحديثة، وتعزيز دورها في سوق العمل بصورة أكثر كفاءة وفاعلية.

واختتمت جامعة الدول العربية بيانها بالتأكيد على أنها ستظل عازمة على دعم الشباب العربي وتمكينه، ومساندته لتحقيق أحلامه وطموحاته، وبناء مستقبل أكثر تقدمًا وازدهارًا للأمة العربية.