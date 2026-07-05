بعد التأهل التاريخي.. «شوبير» يكشف كواليس ملف هيثم حسن

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن أزمة اللاعب هيثم حسن لم تكن تستدعي إثارة الجدل خلال مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، مشيرا إلى أن موقف اللاعب كان سليما منذ البداية.

وكتب شوبير عبر حسابه على فيسبوك: "قصة هيثم حسن كانت معانا منذ وقت طويل، وعرضها عليّ ميدو بالمستندات كاملة بعد التواصل مع عدة مصادر والتأكد منها، وكل التحية له لأنه كان مجهز انفرادًا للبرنامج منذ فترة، لكنني فضلت عدم مناقشتها لأن توقيت انطلاق كأس العالم لم يكن مناسبًا لإثارة أي شوشرة حول المنتخب".

وأضاف أن موقف هيثم حسن كان قانونيا تماما، وأن اللاعب كان يحق له المشاركة منذ مباراة إيران، إلا أن المدير الفني حسام حسن فضل التريث حتى مواجهة أستراليا، مؤكدا أنه لا توجد أي أزمة حاليا بشأن مشاركة اللاعب، خلافا لما تردد خلال الأيام الماضية.

وتأتي تصريحات شوبير بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب مصر بالتأهل إلى دور الـ16 في بطولة كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخه، عقب الفوز على منتخب أستراليا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره الأرجنتيني في الدور ثمن النهائي، في المباراة المقرر إقامتها يوم الثلاثاء 7 يوليو على ملعب أتالانتا، وتنطلق في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، في مواجهة يسعى خلالها الفراعنة لمواصلة كتابة التاريخ في المونديال.