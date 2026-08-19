ننشر الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثانية من التنسيق أدبي نظام حديث

أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، اليوم الأربعاء، الحدود الدنيا للمرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة المصرية بالشعبة الأدبية بالنظام الحديث.

وجاءت الحدود الدنيا لطلاب الشعبة الأدبية على النحو التالي:

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 299

ألسن كفر الشيخ 299

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 294

ألسن عين شمس 292

إعلام القاهرة 289

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 288.5

سياسة واقتصاد السويس 288.5

ألسن الفيوم 288

إعلام عين شمس 286

سياسة واقتصاد بني سويف 286

ألسن الغردقة 285

ألسن بني سويف 284

ألسن المنيا 282

إعلام المنوفية 282

ألسن سوهاج 280.5

ألسن الأقصر 279

الاعاقة والتأهيل الزقازيق 279

ألسن أسوان 278.5

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 278

إعلام بني سويف 277.5

إعلام قنا 275.5

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 273.5

آثار القاهرة 273

الاعاقة والتأهيل بني سويف 272.5

آثار عين شمس 272

آثار الزقازيق بصان الحجر 271.5

حقوق بور سعيد 271.5

آثار دمياط 270.5

آثار الفيوم 268.5

آثار و لغات مطروح 264.5

آثار أسوان 264.5

آثار الأقصر 262.5

حقوق قنا 260.5

آداب القاهرة 259.5

حقوق سوهاج 259

آثار سوهاج 259

تربية الزقازيق 258.5

آداب انتساب موجه القاهرة 258

آثار قنا 257

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 257

حقوق انتساب موجه سوهاج 256

تربية الإسكندرية 256

حقوق انتساب موجه قنا 256

تربية عين شمس 254.5

تجارة القاهرة 253

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية 252.5

آداب عين شمس 252

تربية بور سعيد 252

فنون جميلة (فنون) المنصورة 251

تربية المنصورة 251

تجارة الإسكندرية 251

تجارة انتساب موجه القاهرة 251

فنون جميلة (فنون) العاصمة بحلوان 250.5

تجارة عين شمس 250.5

آداب انتساب موجه عين شمس 250

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 249

تجارة انتساب موجه عين شمس 248.5

تربية بنها 248.5

آداب الإسكندرية 248.5

تربية دمنهور 248

تجارة دمياط 248

تربية طنطا 247.5

تجارة و إدارة أعمال العاصمة بحلوان 247.5

آداب انتساب موجه الإسكندرية 247

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه العاصمة بحلوان 246.5

آداب العاصمة بحلوان 246

آداب انتساب موجه العاصمة بحلوان 245

تجارة قنا 244.5

حقوق كفرالشيخ 243.5

تجارة انتساب موجه دمياط 243

حقوق أسوان 243

تربية المنوفية بشبين الكوم 242.5

تربية قناة السويس بالإسماعيلية 242

حقوق المنيا 242

تربية كفر الشيخ 242

تجارة بنها 241.5

حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 241.5

تربية المنيا 241.5

تجارة الزقازيق 241.5

آداب و علوم إنسانية السويس 241.5

تربية العاصمة بحلوان 241

تجارة دمنهور 241

دار العلوم القاهرة 241

آداب بنها 241

دار العلوم انتساب موجه القاهرة 240.5

تجارة انتساب موجه قنا 240.5

تجارة انتساب موجه بنها 240

آداب انتساب موجه بنها 240

تجارة انتساب موجه دمنهور 239.5

حقوق دمياط 239.5

حقوق الفيوم 238.5

تجارة انتساب موجه الزقازيق 238

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 238

تجارة المنصورة 237.5

تجارة المنوفية بشبين الكوم 237

فنون جميلة (فنون) المنيا 237

آداب بنات عين شمس 236.5

آداب انتساب موجه بنات عين شمس 236

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 236

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 236

تربية مطروح 235.5

تجارة أسوان 235.5

حقوق انتساب موجه أسوان 235.5

تربية بنات عين شمس 235

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 234.5

تربية السويس 234.5

تجارة انتساب موجه المنصورة 234

آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس 234

تربية مدينة السادات 234

تجارة طنطا 233.5

تربية الفيوم 233.5

تجارة بني سويف 233.5

تربية طفولة مبكرة الزقازيق 233

فنون جميلة (فنون) أسيوط 233

تربية دمياط 232.5

تجارة انتساب موجه أسوان 232.5

تجارة انتساب موجه طنطا 232

تربية (تعليم ابتدائي) العاصمة بحلوان 231.5

تربية الغردقة 231.5

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 231

تجارة كفر الشيخ 231

آداب دمنهور 230.5

تجارة أسيوط 230

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 230

آداب المنوفية بشبين الكوم 230

تجارة انتساب موجه بني سويف 230

تجارة السويس 229.5

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 229

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 229

آداب الفيوم 229

تجارة انتساب موجه السويس 229

تربية بني سويف 229

آداب انتساب موجه دمنهور 229

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 228.5

تجارة بور سعيد 228.5

آداب دمياط 228.5

تجارة مدينة السادات 228.5

تجارة انتساب موجه مدينة السادات 228

آداب طنطا 228

تجارة انتساب موجه بور سعيد 228

آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 228

تجارة انتساب موجه أسيوط 227.5

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 227.5

تربية (طفولة) عين شمس 227

تجارة العريش 227

آداب انتساب موجه الفيوم 227

حقوق القاهرة 227

تجارة سوهاج 226.5

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 226.5

تجارة انتساب موجه العريش 226.5

آداب انتساب موجه طنطا 226.5

فنون جميلة (فنون) الأقصر 226

تجارة انتساب موجه سوهاج 226

تربية (تعليم ابتدائي) بنها 226

آداب المنصورة 226

آداب الزقازيق 225.5

حقوق انتساب موجه القاهرة 225.5

آداب بور سعيد 225.5

آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 225

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 225

آداب انتساب موجه دمياط 225

تربية (طفولة) الإسكندرية 224.5

آداب كفر الشيخ 224.5

آداب انتساب موجه الزقازيق 224.5

آداب انتساب موجه بور سعيد 224.5

آداب انتساب موجه المنصورة 224

حقوق عين شمس 224

تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 223.5

تربية أسيوط 223.5

تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 223.5

آداب انتساب موجه كفر الشيخ 223.5

تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 223.5

تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 223.5

حقوق انتساب موجه عين شمس 223

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 222.5

تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 222.5

تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 222.5

آداب أسوان 222.5

آداب انتساب موجه أسوان 221.5

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 221.5

تربية (طفولة) العاصمة بحلوان رياض أطفال 221

تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 220.5

تربية أسوان 220

تربية (تعليم ابتدائي) السويس 220

تربية طفولة مبكرة بور سعيد 219.5

تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 219.5

آداب العريش 219

تربية سوهاج 219

تربية (طفولة) طنطا 218.5

تربية (طفولة) السويس 218

تربية طفولة مبكرة دمنهور 218

حقوق العاصمة بحلوان 217.5

تربية (طفولة) كفر الشيخ 217.5

حقوق انتساب موجه العاصمة بحلوان 217

تربية قنا 217

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 217

تربية طفولة مبكرة المنوفية 217

آداب انتساب موجه العريش 217

تربية الاقصر 216.5

آداب بني سويف 216

تربية طفولة مبكرة القاهرة 215

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 215

تربية طفولة مبكرة المنصورة 215

تربية نوعية القاهرة 214.5

حقوق بنها 214.5

حقوق انتساب موجه بنها 214

تربية العريش 214

تربية الوادي الجديد 214

آداب انتساب موجه بني سويف 214

دار العلوم الفيوم 212.5

دار العلوم انتساب موجه الفيوم 212

حقوق بني سويف 211

تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 210.5

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 209.5

تربية نوعية عين شمس 209.5

حقوق انتساب موجه بني سويف 209

تربية (تعليم ابتدائي) مطروح 208.5

آداب أسيوط 208

آداب انتساب موجه أسيوط 208

تربية (تعليم ابتدائي) الغردقة 207.5

حقوق المنوفية بشبين الكوم 207.5

آداب المنيا 207.5

آداب انتساب موجه المنيا 207

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 207

حقوق الإسكندرية 207

السياحة والفنادق تعليم تبادلى العاصمة بحلوان 206.5

حقوق انتساب موجه الإسكندرية 206

حقوق أسيوط 205.5

تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 205

آداب الوادي الجديد 205