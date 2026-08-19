ننشر الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثانية من التنسيق أدبي نظام حديث

أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، اليوم الأربعاء، الحدود الدنيا للمرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة المصرية بالشعبة الأدبية بالنظام الحديث.
وجاءت الحدود الدنيا لطلاب الشعبة الأدبية على النحو التالي:
اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 299
ألسن كفر الشيخ 299
الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 294
ألسن عين شمس 292
إعلام القاهرة 289
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 288.5
سياسة واقتصاد السويس 288.5
ألسن الفيوم 288
إعلام عين شمس 286
سياسة واقتصاد بني سويف 286
ألسن الغردقة 285
ألسن بني سويف 284
ألسن المنيا 282
إعلام المنوفية 282
ألسن سوهاج 280.5
ألسن الأقصر 279
الاعاقة والتأهيل الزقازيق 279
ألسن أسوان 278.5
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 278
إعلام بني سويف 277.5
إعلام قنا 275.5
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 273.5
آثار القاهرة 273
الاعاقة والتأهيل بني سويف 272.5
آثار عين شمس 272
آثار الزقازيق بصان الحجر 271.5
حقوق بور سعيد 271.5
آثار دمياط 270.5
آثار الفيوم 268.5
آثار و لغات مطروح 264.5
آثار أسوان 264.5
آثار الأقصر 262.5
حقوق قنا 260.5
آداب القاهرة 259.5
حقوق سوهاج 259
آثار سوهاج 259
تربية الزقازيق 258.5
آداب انتساب موجه القاهرة 258
آثار قنا 257
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 257
حقوق انتساب موجه سوهاج 256
تربية الإسكندرية 256
حقوق انتساب موجه قنا 256
تربية عين شمس 254.5
تجارة القاهرة 253
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية 252.5
آداب عين شمس 252
تربية بور سعيد 252
فنون جميلة (فنون) المنصورة 251
تربية المنصورة 251
تجارة الإسكندرية 251
تجارة انتساب موجه القاهرة 251
فنون جميلة (فنون) العاصمة بحلوان 250.5
تجارة عين شمس 250.5
آداب انتساب موجه عين شمس 250
تجارة انتساب موجه الإسكندرية 249
تجارة انتساب موجه عين شمس 248.5
تربية بنها 248.5
آداب الإسكندرية 248.5
تربية دمنهور 248
تجارة دمياط 248
تربية طنطا 247.5
تجارة و إدارة أعمال العاصمة بحلوان 247.5
آداب انتساب موجه الإسكندرية 247
تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه العاصمة بحلوان 246.5
آداب العاصمة بحلوان 246
آداب انتساب موجه العاصمة بحلوان 245
تجارة قنا 244.5
حقوق كفرالشيخ 243.5
تجارة انتساب موجه دمياط 243
حقوق أسوان 243
تربية المنوفية بشبين الكوم 242.5
تربية قناة السويس بالإسماعيلية 242
حقوق المنيا 242
تربية كفر الشيخ 242
تجارة بنها 241.5
حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 241.5
تربية المنيا 241.5
تجارة الزقازيق 241.5
آداب و علوم إنسانية السويس 241.5
تربية العاصمة بحلوان 241
تجارة دمنهور 241
دار العلوم القاهرة 241
آداب بنها 241
دار العلوم انتساب موجه القاهرة 240.5
تجارة انتساب موجه قنا 240.5
تجارة انتساب موجه بنها 240
آداب انتساب موجه بنها 240
تجارة انتساب موجه دمنهور 239.5
حقوق دمياط 239.5
حقوق الفيوم 238.5
تجارة انتساب موجه الزقازيق 238
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 238
تجارة المنصورة 237.5
تجارة المنوفية بشبين الكوم 237
فنون جميلة (فنون) المنيا 237
آداب بنات عين شمس 236.5
آداب انتساب موجه بنات عين شمس 236
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 236
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 236
تربية مطروح 235.5
تجارة أسوان 235.5
حقوق انتساب موجه أسوان 235.5
تربية بنات عين شمس 235
تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 234.5
تربية السويس 234.5
تجارة انتساب موجه المنصورة 234
آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس 234
تربية مدينة السادات 234
تجارة طنطا 233.5
تربية الفيوم 233.5
تجارة بني سويف 233.5
تربية طفولة مبكرة الزقازيق 233
فنون جميلة (فنون) أسيوط 233
تربية دمياط 232.5
تجارة انتساب موجه أسوان 232.5
تجارة انتساب موجه طنطا 232
تربية (تعليم ابتدائي) العاصمة بحلوان 231.5
تربية الغردقة 231.5
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 231
تجارة كفر الشيخ 231
آداب دمنهور 230.5
تجارة أسيوط 230
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 230
آداب المنوفية بشبين الكوم 230
تجارة انتساب موجه بني سويف 230
تجارة السويس 229.5
تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 229
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 229
آداب الفيوم 229
تجارة انتساب موجه السويس 229
تربية بني سويف 229
آداب انتساب موجه دمنهور 229
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 228.5
تجارة بور سعيد 228.5
آداب دمياط 228.5
تجارة مدينة السادات 228.5
تجارة انتساب موجه مدينة السادات 228
آداب طنطا 228
تجارة انتساب موجه بور سعيد 228
آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 228
تجارة انتساب موجه أسيوط 227.5
آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 227.5
تربية (طفولة) عين شمس 227
تجارة العريش 227
آداب انتساب موجه الفيوم 227
حقوق القاهرة 227
تجارة سوهاج 226.5
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 226.5
تجارة انتساب موجه العريش 226.5
آداب انتساب موجه طنطا 226.5
فنون جميلة (فنون) الأقصر 226
تجارة انتساب موجه سوهاج 226
تربية (تعليم ابتدائي) بنها 226
آداب المنصورة 226
آداب الزقازيق 225.5
حقوق انتساب موجه القاهرة 225.5
آداب بور سعيد 225.5
آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 225
تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 225
آداب انتساب موجه دمياط 225
تربية (طفولة) الإسكندرية 224.5
آداب كفر الشيخ 224.5
آداب انتساب موجه الزقازيق 224.5
آداب انتساب موجه بور سعيد 224.5
آداب انتساب موجه المنصورة 224
حقوق عين شمس 224
تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 223.5
تربية أسيوط 223.5
تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 223.5
آداب انتساب موجه كفر الشيخ 223.5
تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 223.5
تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 223.5
حقوق انتساب موجه عين شمس 223
تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 222.5
تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 222.5
تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 222.5
آداب أسوان 222.5
آداب انتساب موجه أسوان 221.5
تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 221.5
تربية (طفولة) العاصمة بحلوان رياض أطفال 221
تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 220.5
تربية أسوان 220
تربية (تعليم ابتدائي) السويس 220
تربية طفولة مبكرة بور سعيد 219.5
تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 219.5
آداب العريش 219
تربية سوهاج 219
تربية (طفولة) طنطا 218.5
تربية (طفولة) السويس 218
تربية طفولة مبكرة دمنهور 218
حقوق العاصمة بحلوان 217.5
تربية (طفولة) كفر الشيخ 217.5
حقوق انتساب موجه العاصمة بحلوان 217
تربية قنا 217
تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 217
تربية طفولة مبكرة المنوفية 217
آداب انتساب موجه العريش 217
تربية الاقصر 216.5
آداب بني سويف 216
تربية طفولة مبكرة القاهرة 215
تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 215
تربية طفولة مبكرة المنصورة 215
تربية نوعية القاهرة 214.5
حقوق بنها 214.5
حقوق انتساب موجه بنها 214
تربية العريش 214
تربية الوادي الجديد 214
آداب انتساب موجه بني سويف 214
دار العلوم الفيوم 212.5
دار العلوم انتساب موجه الفيوم 212
حقوق بني سويف 211
تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 210.5
تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 209.5
تربية نوعية عين شمس 209.5
حقوق انتساب موجه بني سويف 209
تربية (تعليم ابتدائي) مطروح 208.5
آداب أسيوط 208
آداب انتساب موجه أسيوط 208
تربية (تعليم ابتدائي) الغردقة 207.5
حقوق المنوفية بشبين الكوم 207.5
آداب المنيا 207.5
آداب انتساب موجه المنيا 207
حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 207
حقوق الإسكندرية 207
السياحة والفنادق تعليم تبادلى العاصمة بحلوان 206.5
حقوق انتساب موجه الإسكندرية 206
حقوق أسيوط 205.5
تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 205
آداب الوادي الجديد 205