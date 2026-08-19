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«أهلاً مدارس» يضرب الأسعار.. انطلاق المعارض 25 أغسطس وتخفيضات تصل لـ25%
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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«أهلاً مدارس» يضرب الأسعار.. انطلاق المعارض 25 أغسطس وتخفيضات تصل لـ25%

أهلا مدارس
أهلا مدارس
محمد البدوي

تستعد الغرف التجارية لانطلاق معارض «أهلاً مدارس» بالتزامن مع موسم الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وسط تحركات تستهدف توفير المستلزمات التي تحتاجها الأسر بأسعار مخفضة، وتقليل الأعباء الناتجة عن ارتفاع حجم الإنفاق قبل بدء الدراسة. 

وأكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن المعارض تنطلق يوم 25 أغسطس وتستمر لمدة شهر، بالتزامن مع الأوكازيون الذي بدأ في 3 أغسطس. 

الأدوات والمستلزمات المدرسية

وتشمل المعروضات الأدوات والمستلزمات المدرسية، إلى جانب الملابس والأحذية وبعض الاحتياجات الغذائية، مع تخفيضات تتراوح بين 15 و25% وفقًا لنوع السلعة. كما تشهد محافظة الجيزة توسعًا في إقامة المعارض بالمراكز والأقسام المختلفة.

 

«أهلاً مدارس».. موعد الانطلاق وتفاصيل التخفيضات

أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن معارض «أهلاً مدارس» تستعد للانطلاق يوم 25 أغسطس، على أن تستمر لمدة شهر، لتوفير احتياجات الطلاب والأسر بأسعار مخفضة بالتزامن مع قرب بدء العام الدراسي الجديد.

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وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور، ببرنامج «ستوديو إكسترا» عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن المعارض تأتي بالتزامن مع الأوكازيون الذي انطلق في 3 أغسطس ويستمر لمدة شهر، بما يتيح للمستهلكين الاستفادة من التخفيضات على مجموعة واسعة من السلع.

ماذا يوجد داخل معارض «أهلاً مدارس»؟

وأشار رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إلى أن المعارض لا تقتصر على الأدوات والمستلزمات الدراسية فقط، وإنما تضم مجموعة متنوعة من المنتجات التي تحتاجها الأسر مع بداية العام الدراسي.

وتشمل المعروضات:

المستلزمات والأدوات المدرسية.

الأحذية.

الملابس.

عدد من الاحتياجات والسلع الغذائية.

وأكد أن نسب التخفيض تختلف من منتج إلى آخر، وتتراوح في المتوسط بين 15 و25% بحسب طبيعة السلعة.

توسع في معارض «أهلاً مدارس» بالجيزة

وأوضح «الشاهد» أن معارض «أهلاً مدارس» تقام على مستوى الجمهورية، مع التوسع في إقامة المعارض داخل المراكز والأقسام المختلفة بمحافظة الجيزة، بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين وتوفير السلع المخفضة في مناطق متعددة.

ويأتي هذا التوسع في إطار العمل على إتاحة المستلزمات الدراسية والاحتياجات الأساسية للأسر بالقرب من أماكن وجودها، بدلًا من اقتصار المعارض على عدد محدود من المواقع.

 

الغرف التجارية تتحمل تجهيزات المعارض

وكشف رئيس الغرفة التجارية بالجيزة عن تحمل الغرف التجارية جانبًا من التجهيزات الخاصة بإقامة المعارض، حيث تشمل التجهيزات الخيام والتكييفات والأرضيات، إلى جانب خدمات الأمن والنظافة.

وأوضح أن المساحات المخصصة للتجار والمستوردين داخل المعارض يتم توفيرها لهم مجانًا، وهو ما يساهم في خفض جزء من تكاليف المشاركة، وبالتالي يساعد على طرح المنتجات للمستهلكين بأسعار أكثر تنافسية.

 

«حماية المستهلك» يراقب جودة المنتجات

وفيما يتعلق بالرقابة، أشار المهندس أسامة الشاهد إلى أن جهاز حماية المستهلك يضطلع بدور في متابعة جودة المنتجات والتأكد من صلاحيتها، بالتوازي مع التزام التجار بالقواعد والضوابط المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك.

وأضاف أن الغرفة التجارية تتابع حركة أسعار السلع في الأسواق، وتقارن بينها وبين الأسعار المعروضة داخل المعارض، بهدف التأكد من وجود تخفيضات حقيقية يستفيد منها المواطن.

 

المنافسة تخفض الأسعار

وأكد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة أن وجود أكثر من جهة تقوم ببيع المنتج نفسه داخل المعارض يخلق حالة من المنافسة بين التجار، وهو ما يمنح المستهلك فرصة أكبر للمقارنة والاختيار والاستفادة من الأسعار المخفضة.

ومن المقرر أن تستمر معارض «أهلاً مدارس» لمدة شهر اعتبارًا من 25 أغسطس، لتوفير احتياجات الأسر والطلاب خلال موسم العودة إلى المدارس، مع التوسع في إقامة المعارض بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية.

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