«أهلاً مدارس 2026» يفاجئ الأسر.. تخفيضات تصل لـ40% ومعارض متنقلة قبل انطلاق الدراسة

تترقب الأسر المصرية انطلاق العام الدراسي الجديد وسط استعدادات مكثفة لتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مناسبة، في ظل ارتفاع حجم الإنفاق الذي تتحمله الأسر مع بداية كل عام دراسي.

أهلاً مدارس 2026

وفي هذا الإطار، تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لإطلاق معارض «أهلاً مدارس 2026» بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، لتوفير احتياجات الطلاب والأسر بتخفيضات تصل إلى 40% على بعض السلع، ولا تقتصر خطة المعارض على القاهرة، وإنما تمتد إلى مختلف المحافظات والمدن، مع الدفع بسيارات متنقلة إلى القرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجًا، بهدف توسيع نطاق الاستفادة من المبادرة والوصول بالسلع المخفضة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

«أهلاً مدارس 2026».. الدولة تتحرك قبل انطلاق العام الدراسي

ومع اقتراب موعد بدء الدراسة، بدأت الاستعدادات لإطلاق النسخة الجديدة من معارض «أهلاً مدارس 2026»، والتي تستهدف توفير المستلزمات والاحتياجات التي تحتاجها الأسر المصرية خلال موسم العودة إلى المدارس، بأسعار مخفضة مقارنة بالأسعار المتداولة.

وكشف الكاتب الصحفي صلاح عامر، المتخصص في الشؤون الاقتصادية وملف التموين، تفاصيل الاستعدادات الخاصة بالمعارض، مؤكدًا أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تعمل بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية على تجهيز المعارض تمهيدًا لانطلاقها خلال الفترة المقبلة.

التوسع في إقامة معارض أخرى

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين روان أبو العينين وسارة مجدي، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المعرض الرئيسي لـ«أهلاً مدارس 2026» من المقرر افتتاحه في مدينة نصر خلال الأسبوع الأول من سبتمبر، بالتزامن مع التوسع في إقامة معارض أخرى بمختلف المحافظات.

تخفيضات تصل إلى 40% في «أهلاً مدارس»

وأكد صلاح عامر أن التخفيضات المنتظرة في معارض «أهلاً مدارس 2026» تعد من أبرز المزايا التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، لافتًا إلى أن نسب الخصم ستختلف من سلعة إلى أخرى.

وأشار إلى أن التخفيضات يمكن أن تبدأ من 25% على بعض المنتجات، بينما تصل إلى 40% على سلع أخرى، وهو ما يوفر فرصة أمام الأسر للحصول على احتياجات أبنائها بأسعار أكثر ملاءمة مع ميزانية الأسرة.

ولفت إلى أن المعارض لا تستهدف طلاب المدارس والجامعات فقط، وإنما تمتد لتوفير مجموعة من الاحتياجات التي تخص الأسرة المصرية، بما يجعلها فرصة للحصول على عدد من السلع بأسعار مخفضة.

المعارض تنتشر في المحافظات والمدن

وتتضمن خطة «أهلاً مدارس 2026» إقامة معرض رئيسي في مدينة نصر، إلى جانب معارض مركزية في المحافظات، فضلًا عن معارض فرعية داخل المدن، بما يضمن انتشار المبادرة جغرافيًا وعدم اقتصارها على القاهرة.

ويأتي هذا التوسع بهدف إتاحة السلع والمستلزمات بأسعار مخفضة أمام أكبر عدد من المواطنين، خاصة مع زيادة الطلب على المنتجات المرتبطة بالعام الدراسي خلال الفترة الحالية.

سيارات متنقلة تصل إلى القرى والنجوع

ولا تتوقف خطة الانتشار عند إقامة المعارض الثابتة، إذ تتضمن الاستعانة بالسيارات المتنقلة للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا، وكذلك القرى والنجوع التي قد يصعب على سكانها الوصول إلى المعارض الرئيسية.

وتستهدف هذه الخطوة توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة، وضمان وصول المنتجات المخفضة إلى المواطنين في مختلف المناطق.

ضمان الجودة والمواصفات المعلنة

وشدد صلاح عامر على أن المنتجات التي سيتم طرحها من خلال معارض «أهلاً مدارس 2026» ستكون متاحة بنفس الجودة والمواصفات المعلنة، مع الاستفادة من التخفيضات المقررة على السلع المشاركة.

وتأتي المعارض ضمن الاستعدادات لموسم العودة إلى المدارس، في محاولة لتوفير بدائل مناسبة للأسر المصرية ومساعدتها على مواجهة ارتفاع تكلفة تجهيز الأبناء للعام الدراسي الجديد، خاصة مع تعدد الاحتياجات المطلوبة من ملابس وأدوات ومستلزمات دراسية وغيرها.