ضربة تموينية جديدة.. ضبط 400 كجم جبن مجهول المصدر داخل ثلاجة حفظ غير مُعلنة بحي الزهور ببورسعيد

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد حملاتها الرقابية المكثفة لتتبع ثلاجات ومخازن حفظ السلع غير المُعلنة، وإحكام السيطرة على حلقات التداول غير المشروعة لحماية صحة وحقوق المواطنين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، وتوجيهات محمد حلمي أحمد، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، وتحت إشراف أماني مسعد صقر، وكيل المديرية.

ضبط ثلاجة حفظ غير مُعلنة بنطاق حي الزهور

أسفرت الحملة التموينية الرقابية المكبرة عن استهداف ومداهمة ثلاجة حفظ غير مُعلنة بنطاق حي الزهور، وذلك خلال المرور الميداني للتأكد من شرعية تداول وتخزين المواد الغذائية.

قاد الحملة أحمد العربي، مدير إدارة الرقابة المركزية، ومحمد السحراوي، رئيس الرقابة المركزية، بالاشتراك والتنسيق مع هاني شاكر، مدير إدارة تموين غرب بورسعيد.

وتم ضبط والتحفظ على ٤٠ كرتونة من الجبن "كورة" بواقع ٢٤٠ لفّة بإجمالي وزن يقارب ٤٠٠ كجم تقريبًا.

وتبين أن الكميات المضبوطة مجهولة المصدر وغير مصحوبة بفواتير أو مستندات قانونية تدل على مصدرها أو جهة تصنيعها، مخزنة داخل المنشأة غير المُعلنة بالمخالفة للقرارات واللوائح التموينية المنظمة.

وتم التحفظ على جميع المضبوطات، وتحرير المحاضر التموينية اللازمة ضد القائمين على الثلاجة والمخزن المخالف، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مع استمرار حملات التفتيش المفاجئة بجميع قطاعات المحافظة.