قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذي لمشروع رأس الحكمة ومعدلات تقدم الأعمال
5 معلومات عن مباراة الأهلي وبرشلونة في كأس خوان جامبر
وزارة التعليم توضح آليات تطبيق نظام البكالوريا وامتحاناتها وشهادة الثانوية العامة (صور)
عايزة مشاهدات.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة
البرلمان الأوكراني يختار يفغيني خمارة وزيرا للدفاع
نتيجة امتحانات الدور الثاني لطلاب الفرقتين الأولى والثانية بمراكز الثقافة الإسلامية
30 سنة زواج و4 أبناء.. أول تعليق من هويدا الغرباوي بعد انفصالها عن حسام حسن
الدولار واليورو والريال.. ارتفاع أسعار عدد من العملات أمام الجنيه اليوم في البنوك
منى الشاذلي تحسم الجدل حول استضافة محمد رمضان: صور مفبركة بالذكاء الاصطناعي
محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير منطقة السيدة عائشة ويوجه بسرعة الانتهاء منها
والد ضحية مـ.ذبحة سوهاج: ننتظر تقرير الطب الشرعي ولن أتحدث قبل ظهور الحقيقة
المرض هدية من الله.. صبري عبد المنعم يروي تفاصيل خاصة عن فقدانه للبصر بالطفولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضربة تموينية جديدة.. ضبط 400 كجم جبن مجهول المصدر داخل ثلاجة حفظ غير مُعلنة بحي الزهور ببورسعيد

التحفظ على ٢٤٠ "كورة" جبن بدون مستندات أو فواتير تثبت مصدرها قبل طرحها بالأسواق
التحفظ على ٢٤٠ "كورة" جبن بدون مستندات أو فواتير تثبت مصدرها قبل طرحها بالأسواق
محمد الغزاوى

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد حملاتها الرقابية المكثفة لتتبع ثلاجات ومخازن حفظ السلع غير المُعلنة، وإحكام السيطرة على حلقات التداول غير المشروعة لحماية صحة وحقوق المواطنين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء  إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، وتوجيهات محمد حلمي أحمد، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، وتحت إشراف أماني مسعد صقر، وكيل المديرية. 

 ضبط ثلاجة حفظ غير مُعلنة بنطاق حي الزهور

أسفرت الحملة التموينية الرقابية المكبرة عن استهداف ومداهمة ثلاجة حفظ غير مُعلنة بنطاق حي الزهور، وذلك خلال المرور الميداني للتأكد من شرعية تداول وتخزين المواد الغذائية.

قاد الحملة أحمد العربي، مدير إدارة الرقابة المركزية، ومحمد السحراوي، رئيس الرقابة المركزية، بالاشتراك والتنسيق مع  هاني شاكر، مدير إدارة تموين غرب بورسعيد.

وتم ضبط والتحفظ على ٤٠ كرتونة من الجبن "كورة" بواقع ٢٤٠ لفّة بإجمالي وزن يقارب ٤٠٠ كجم تقريبًا.

وتبين أن الكميات المضبوطة مجهولة المصدر وغير مصحوبة بفواتير أو مستندات قانونية تدل على مصدرها أو جهة تصنيعها، مخزنة داخل المنشأة غير المُعلنة بالمخالفة للقرارات واللوائح التموينية المنظمة.

وتم التحفظ على جميع المضبوطات، وتحرير المحاضر التموينية اللازمة ضد القائمين على الثلاجة والمخزن المخالف، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مع استمرار حملات التفتيش المفاجئة بجميع قطاعات المحافظة.

بورسعيد تموين غرب بورسعيد التموين والتجارة الداخلية محافظ بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلاة

هل نسيان البسملة في الفاتحة يبطل الصلاة؟.. الأزهر يوضح حكم من نسي قولها

بيزيرا

ضربة جديدة للزمالك.."شباب الأهلي الإماراتي" يحسم صفقة خوان بيزيرا مقابل 4 ملايين دولار

بيزيرا

انتهت الأزمة .. خبر سار لجماهير الزمالك بشأن عودة «بيزيرا»

إمام عاشور

ننشر تفاصيل جلسة الأهلي مع إمام عاشور قبل بيان رفض رحيله

المرحلة الثانية للتنسيق الإلكتروني

اليوم.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026 وإتاحتها إلكترونياً للطلاب

عموتة والغندور

كلام غير صحيح .. «الجزيرة الإماراتي» يُحرج خالد الغندور بعد تصريحاته عن «عموتة»

مارك فوتا

مارك فوتا: الأهلي الأفضل تاريخيًا في مصر.. والزمالك سيُنهي الدوري ثالثاً

نتنياهو والشرع

بالاتفاق مع سوريا .. نتنياهو يعلن عن «خط أحمر» في حلب

ترشيحاتنا

عمى

مشروع فضائي يثير الجدل.. أقمار صناعية جديدة تهدد البشر بالعمى

السفر

عاصفة شمسية فوق السحاب.. هل يصبح الطيران في مرمى الخطر الفضائي؟

تشنجات الساق أثناء النوم.. لماذا توقظك فجأة وما الذي يكشفه الأطباء؟

تشنجات الساق أثناء النوم.. لماذا توقظك فجأة وما الذي يكشفه الأطباء؟

بالصور

ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ .. 8 أخطاء شائعة

ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة
ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة
ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة

بفستان لافت .. جوري بكر تستعرض جمالها عبر إنستجرام | صور

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

الأمريكية «هايدن بانتير» تتصدّر البحث .. حقيقة وفاتها وتفاصيل الساعات الأخيرة

حقيقة وفاة هايدن بانتير
حقيقة وفاة هايدن بانتير
حقيقة وفاة هايدن بانتير

5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة .. مكانها الصحيح مفاجأة

5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة
5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة
5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة

فيديو

بربري وريم

بعد زواجها من آخر.. بربري يفاجئ ريم برسالة غير متوقعة

هويدا الغرباوي

30 سنة زواج و4 أبناء.. أول تعليق من هويدا الغرباوي بعد انفصالها عن حسام حسن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد