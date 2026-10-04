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أضرار بغرفة المحركات.. مقذوف مجهول يصيب ناقلة نفط قبالة سواحل عُمان
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أضرار بغرفة المحركات.. مقذوف مجهول يصيب ناقلة نفط قبالة سواحل عُمان

مقذوف مجهول يصيب ناقلة نفط قبالة سواحل عُمان
مقذوف مجهول يصيب ناقلة نفط قبالة سواحل عُمان
خاطر عبادة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الأحد، تعرض ناقلة نفط خام لضربة بمقذوف مجهول قبالة سواحل سلطنة عُمان، ما أسفر عن أضرار في غرفة المحركات دون تسجيل إصابات.


تفاصيل الحادث


وقالت الهيئة إن ربان الناقلة أبلغ عن إصابتها بمقذوف مجهول على جانبها الأيسر، على بعد نحو 4 أميال بحرية شرق عُمان، مشيرة إلى أن السلطات لا تزال تحقق في ملابسات الحادث ومصدر المقذوف.

الطاقم بخير ولا تلوث بيئي

وأكدت الهيئة أن جميع أفراد طاقم الناقلة بخير وبأمان، موضحة أنه لم ترد حتى الآن أي تقارير عن حدوث تأثير بيئي أو تلوث نتيجة الاستهداف.


تحذير للسفن العابرة


وأدى الاستهداف إلى إلحاق أضرار بغرفة محركات الناقلة، فيما لم تعلن الهيئة الجهة المسؤولة عن إطلاق المقذوف. 

وحذرت السفن المارة في المنطقة من توخي الحذر والإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مريبة.

هيئة بحرية بريطانية ناقلة نفط عمان استهداف ناقلة نفط

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