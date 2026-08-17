محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان الشهداء «المسلة»

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، مستجدات أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان الشهداء «المسلة»، وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة مشروعات التطوير بالمواقع الحيوية والارتقاء بالمظهر الحضاري والحفاظ على الطابع التاريخي للموقع.

رافق المحافظ خلال الجولة، الدكتور إسلام بهنساوي رئيس حي الشرق، المهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات بالمحافظة.

تطوير شامل للميدان والحديقة على مساحة 30 ألف متر مربع ورفع كفاءة المسطحات الخضراء والمقاعد والإضاءة

وخلال الجولة، تابع محافظ بورسعيد الموقف التنفيذي لأعمال التطوير الجارية بالميدان والحديقة واطلع على معدلات تنفيذ الأعمال ومراحل التطوير والتي تشمل تطوير ورفع كفاءة الموقع بالكامل على مساحة نحو 30 ألف متر مربع.

وتتضمن أعمال التطوير رفع كفاءة المسطحات الخضراء، وتوفير مقاعد جديدة لخدمة المواطنين إلى جانب تطوير منظومة الإضاءة ورفع كفاءة مختلف مكونات الموقع بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري وتحويل المنطقة إلى متنفس حضاري متكامل.

وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون على ضرورة تكثيف معدلات التنفيذ والدفع بالأعمال على أرض الواقع وسرعة الانتهاء قبل احتفالات بورسعيد بعيدها القومي .

وأكد المحافظ أن تطوير ميدان الشهداء «المسلة» يأتي ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالمواقع الحيوية والحدائق والمساحات الخضراء، والحفاظ على الهوية البصرية والتاريخية لبورسعيد بما يليق بمكانة الميدان باعتباره أحد أبرز المعالم والمواقع التاريخية بالمحافظة.